Nghệ An là một trong 14 địa phương hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sớm nhất cả nước

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã.

Trong hai năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06/CP, đến nay tỉnh đã hoàn thành 23/25 nhiệm vụ, trong đó có 14/25 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và đang triển khai 2/25 nhiệm vụ.

Nghệ An đã rà soát, hoàn thiện hai văn bản pháp luật cần thực hiện ngay theo lộ trình của Đề án 06/CP. Ngoài ra, các sở, ngành trong tỉnh đã rà soát 177 thủ tục hành chính có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú và sử dụng thông tin về nơi cư trú là điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính; đề xuất Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bãi bỏ hoặc thay thế, tạo hành lang pháp lý để triển khai các nhiệm vụ quan trọng của Đề án 06/CP.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai 25/25 dịch vụ công theo Đề án 06/CP và 6/11 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 45,03%, cao hơn chỉ tiêu của Chính phủ 5,03%.

Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 74,4%; một số thủ tục hành chính có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như: các thủ tục hành chính của ngành Công an đạt 95-100%; hai nhóm dịch vụ công liên thông đạt 100%; dịch vụ công ngành Tư pháp: Đăng ký khai sinh, khai tử; kết hôn đạt 89,4%...

Tính đến cuối tháng 12/2023, Công an Nghệ An đã cấp được 2.852.992 căn cước công dân gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện, vượt thời hạn Bộ Công an giao 52 ngày; duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Đồng thời, đã thu nhận 2.389.718 tài khoản và kích hoạt thành công 1.899.673 tài khoản định danh điện tử, vượt 39,8% chỉ tiêu thu nhận và 11% chỉ tiêu kích hoạt Bộ Công an giao.

Công an tỉnh Nghệ An nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An là một trong 14 địa phương hoàn thành kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sớm nhất cả nước...

Tuy nhiên, Đề án 06/CP với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu thực hiện, trong đó có nhiều nội dung mới, khó và đòi hỏi triển khai gấp nên trong quá trình thực hiện có thời điểm, nhất là quá trình triển khai ban đầu, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn một số lúng túng, vướng mắc.

Năm 2024, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP đã lựa chọn Chủ đề “Hoàn thiện hạ tầng số, số hóa tạo lập dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng tiện ích của Đề án 06 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu về Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; các thành viên Tổ công tác Đề án số 06/CP của tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác đã đề ra. Chủ động phối hợp với cơ quan thường trực để xử lý các kiến nghị, vướng mắc.

Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Tổ công tác tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan bám sát chỉ đạo của Tổ công tác Chính phủ để chủ động tham mưu cho Tổ công tác Đề án 06/CP tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP năm 2024 trên địa bàn tỉnh, trong đó phải giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả. Các sở, ngành tiếp tục tham mưu để triển khai thực hiện 38 mô hình điểm.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các kế hoạch của bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong triển khai Đề án 06.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công của Đề án 06/CP là phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án, vì vậy cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thấy được sự tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện...

