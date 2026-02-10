Nghệ An: Không khí Tết sớm tại các trung tâm thương mại

Không khí Tết sớm tại các trung tâm thương mại ở Nghệ An. Video: Quốc Thanh.
Những ngày này, không khí mua sắm Tết trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, lượng người dân đổ về mua sắm tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ chiều tối và cuối tuần, tạo nên khung cảnh đông đúc, tấp nập. Ảnh: Quốc Thanh.
Những gian hàng được trang trí rực rỡ, ngập tràn sắc xuân cùng dòng người mua sắm hối hả khiến cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến rất gần, mang theo niềm háo hức và mong chờ của người dân xứ Nghệ. Ảnh: Quốc Thanh.
Một em bé theo mẹ đi sắm Tết sớm. Ảnh: Quốc Thanh.
Chị Phạm Thị Thanh Huyền, 52 tuổi, ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đang cùng con gái mua đồ Tết tại siêu thị Go!Vinh. Ảnh: Quốc Thanh.
Nhu cầu mua sắm tăng cao khiến cho các nhân viên hoạt động hết công suất. Ảnh: Quốc Thanh.
Nhiều khách hàng tranh thủ lướt smartphone trong lúc chờ đợi thanh toán. Sự sôi động tại các trung tâm thương mại còn góp phần làm cho không khí Tết thêm rõ nét, rộn ràng. Ảnh: Quốc Thanh.
Tác giả: Quốc Thanh
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết