Nghệ An: Không khí Tết sớm tại các trung tâm thương mại

Những ngày này, không khí mua sắm Tết trên địa bàn tỉnh Nghệ An bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị lớn, lượng người dân đổ về mua sắm tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ chiều tối và cuối tuần, tạo nên khung cảnh đông đúc, tấp nập. Ảnh: Quốc Thanh.