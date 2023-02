Nghệ An: "Cò" giấy tờ bủa vây chèo kéo người dân làm thủ tục

Một số người môi giới thủ tục hành chính đứng phía ngoài Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quỳnh Trang

Viết tờ khai vài phút, thu 30 nghìn tiền phí

Như Lao Động đã thông tin, trong những ngày làm việc đầu năm mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghiêm lịch làm việc, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Người dân đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Đăng

Tuy nhiên, phía trước Trung tâm có một số người không có trách nhiệm nhưng cố tình mời chào, chèo kéo người dân nhận làm dịch vụ các loại giấy tờ như bằng lái xe, visa,... rồi thu tiền, gây lộn xộn.

Ngày 31.1, phóng viên đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An để tìm hiểu. Vừa dừng xe thì một số người lập tức vây quanh kéo sang bên kia đường. Sau khi biết tôi đến để làm lại bằng lái xe bị mất thì họ nói để làm bằng lái rất khó khăn, cần chờ tận 60 ngày, đồng thời nhận làm giúp thủ tục với mức giá 150 nghìn, chỉ trong 6 ngày có giấy hẹn thì tới lấy.

Quan sát xung quanh khu vực này, phóng viên chứng kiến nhiều cuộc giao dịch giữa các “cò” với công dân để làm các loại giấy tờ. Em Trần Quang Minh (SN 2003) và em Nguyễn Đức Thắng (SN 2000) cùng trú tại huyện Yên Thành, tới Trung tâm để làm visa đi New Zealand, “cò” cho biết thời gian làm thủ tục sẽ rất lâu.

Đồng thời, một người rút ra từ tập hồ sơ một tờ photo sẵn tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp, nhận viết hộ, với chi phí 30 nghìn đồng/tờ.

Tranh thủ lúc các đối tượng tản ra tìm “con mồi” khác, chúng tôi tiếp cận với 2 em để hỏi chuyện, Thắng kể: “Từ Yên Thành tới Vinh do bọn em chưa thông thạo thủ tục nên khi có người nói sẽ viết hộ và có sẵn mẫu tờ khai nên bọn em nghe theo. Tại đây, họ chỉ viết khai hộ dựa trên căn cước công dân của bọn em, chỉ mất mấy phút rồi bảo chúng em cầm vào bộ phận tiếp nhận của trung tâm để làm những thủ tục tiếp theo”.

Một lát sau, 2 em quay ra, tay cầm giấy hẹn và nói với phóng viên: “Chúng em vào làm lý lịch tư pháp, cán bộ hướng dẫn chu đáo. Nếu biết thủ tục đơn giản thế này chúng em tự vào làm ngay từ đầu thì không tốn thêm tiền”.

Chèo kéo khách từ trạm dừng xe bus

Tại các trạm chờ xe bus, xe khách đi từ các huyện xuống TP. Vinh, các đối tượng xe ôm kiêm “cò giấy tờ” đã chào mời những người có nhu cầu làm thủ tục hành chính. Sau khi được sự đồng ý của khách, lái xe ôm đưa người đến, bàn giao cho các “cò”, nhận tiền phí rồi đi tìm khách khác.

Mức độ chuyên nghiệp của các "cò" thể hiện qua cách tiếp cận, cố tình đưa ra những khó khăn nếu người dân tự đi làm thủ tục hành chính. Từ đó, những đối tượng này hứa sẽ giúp giải quyết với điều kiện người dân bỏ thêm tiền.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân làm thủ tục hành chính tuyệt đối không giao dịch với những người không có trách nhiệm. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong khi đó, các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân đến các bàn làm thủ tục hành chính sau khi nhận số thứ tự rất cụ thể, rõ ràng. Mọi giấy tờ cần photocopy đều được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện miễn phí cho người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Quang Thiền – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết: Có một số người dân ngại làm thủ tục giấy tờ, không tìm hiểu kĩ các quy định trước khi đi làm thủ tục nên nhờ “cò” giải quyết hộ.

“Chúng tôi đã có cán bộ trực tiếp đón, hướng dẫn, có pano hướng dẫn rất cụ thể, nhưng một số người dân vẫn nhờ người môi giới viết hộ thông tin lên tờ khai” – ông Đào Quang Thiền nói.

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự thuộc trách nhiệm của công an phường, đồng thời khuyến cáo người dân làm các thủ tục hành chính cần vào trực tiếp Trung tâm để được hướng dẫn.

Người dân tuyệt đối không giao giấy tờ cá nhân cho các đối tượng “cò” vì nguy cơ bị mất, thất lạc rất cao hoặc có thể bị lợi dụng, đánh cắp thông tin cá nhân để sử dụng vào mục đích phi pháp, gây ảnh hưởng, thiệt hại cho bản thân.

