Nghệ An: 28,2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Theo đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào ngày 10/9 vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã ban hành văn bản kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc.

Sáng 14/9, MTTQ cấp tỉnh và các huyện, thành thị tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho đồng bào một số tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do bão số 3. Ảnh: ĐB

Sau 3 ngày kêu gọi, tính đến 17h chiều 13/9 đã có nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ tại MTTQ tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, tổng giá trị tiếp nhận ủng hộ: 28,2 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đã tiếp nhận là 20,491 tỷ đồng. Nhu yếu phẩm thiết yếu 491 tấn hàng, quy đổi giá trị tiền là 7,757 tỷ đồng.

Tổng các nguồn của Nghệ An hỗ trợ cho các tỉnh (tính đến 16h00 ngày 13/9/2024) là 23,907 tỷ đồng. Cụ thể: Nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh 9,30 tỷ đồng; Nguồn ngân sách tỉnh 4,50 tỷ đồng; Các cơ quan, đơn vị, địa phương ủng hộ trực tiếp 2,35 tỷ đồng; hàng hóa quy đổi: 7,757 tỷ đồng.

Số tiền, hàng này được phân bổ cho 12 tỉnh miền Bắc gồm tỉnh Lào Cai là hơn 4,2 tỷ đồng, Yên Bái hơn 4,1 tỷ đồng, Cao Bằng 1,8 tỷ đồng, Lạng Sơn 1,3 tỷ đồng; Bắc Giang 1,6 tỷ đồng, Phú Thọ 1,8 tỷ đồng, Tuyên Quang gần 4,4 tỷ đồng, Hà Giang 1,3 tỷ đồng, Sơn La 1,3 tỷ đồng, Quảng Ninh 500 triệu đồng, Hải Phòng 730 triệu đồng và Thái Nguyên 800 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An tiếp tục tiếp nhận ủng hộ từ đến 30/10/2024, qua tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An (số tài khoản: 5101.0008.856.666 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An). Nội dung ghi: "Ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng thiên tai”.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn