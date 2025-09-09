Nam thanh niên tử vong tại quán net

Công an An Dương (Hải Phòng) bảo vệ hiện trường phục vụ điều tra làm rõ nguyên nhân B. tử vong trong quán nét vào chiều tối 8/9.

Hiện trường vụ việc.

Danh tính nạn nhân được nhà chức trách xác định là B. (25 tuổi, ở phường Hồng Phong, Hải Phòng).

Theo nguồn tin của phóng viên, sáng 8/9, anh B. đi xe máy đến quán nét VIP Gaming Center, gần khu vực chợ Minh Kha, phường An Dương chơi đến chiều tối không về, gục đầu trên bàn máy. Nhân viên và mọi người nghĩ anh B. mệt quá nằm ngủ. Tuy nhiên khi tài khoản chơi game hết tiền, nhân viên sờ vào người thì nhận thấy anh B. đã lạnh, không có phản ứng.

Ngay sau đó, chủ quán nét đã thông báo cho nhà chức trách, đồng thời gọi xe cấp cứu nhưng anh B. được bác sĩ xác định đã tử vong trước đó.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân đưa về mai táng.

Tác giả: Giang Chinh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn