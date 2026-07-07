Nam NSƯT không vợ con cạo đầu xuất gia: "Tôi không bốc đồng hay muốn tạo scandal"

Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa. Tại chương trình tuần này, Đại Nghĩa chia sẻ về việc anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh nói: "Tôi phải nói thật, ca hát không phải là sở trường của tôi, đó chỉ là một kỹ năng cần có của một người diễn viên.

Việc tôi được đón nhận nồng nhiệt và tạo nên những tạo hình chế viral khắp cõi mạng khi tham gia chương trình đó là một sự may mắn lớn.

Tuy nhiên, áp lực tại sân chơi này không hề nhỏ. Ở sân khấu kịch, dàn diễn viên chỉ gói gọn vài chục người, các vai diễn chủ chốt chỉ khoảng 3 tới 4 người, còn ở Anh trai vượt ngàn chông gai lại là nơi tụ hội của 34 ngôi sao tài năng, từ thế hệ đàn anh, ngang hàng cho đến các đàn em trẻ tuổi.

Tôi nói thẳng, tôi dường như phải sống bằng một nhân cách khác, buộc phải hóa thân và thích ứng để hòa hợp với chương trình và các Anh Tài khác, mang lại hiệu ứng tốt nhất cho mỗi lần xuất hiện.

Bước vào chương trình, khán giả không còn thấy một chú Đại Nghĩa vui tính của Ngày xửa ngày xưa, cũng không phải một nghệ sĩ trầm lắng ngoài đời thực. Thay vào đó là một nhân vật mang tên Nuội. Đó chính là nhân vật tôi hóa thân, một người anh lớn tuổi, luôn ôm ấp, bao bọc, chở che và đứng ra điều phối, hòa giải cho các thành viên.

Đại Nghĩa xuất gia

Tôi rất hạnh phúc khi trong chương trình quy định gọi nhau là anh em nhưng khi bước ra sau ống kính, các nghệ sĩ trẻ vẫn trìu mến gọi tôi là Nuội và xưng con.

Tôi nhớ mãi câu nói cửa miệng của các đàn em: "Hồi nhỏ con đi coi Nuội đóng kịch đó". Đây không chỉ là minh chứng cho tuổi nghề của tôi mà còn là sự kính trọng, yêu thương mà thế hệ trẻ dành cho tôi.

Cũng nhờ việc tôi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mà vé của chuỗi kịch Ngày xửa ngày xưa trong mùa hè này liên tục rơi vào tình trạng sold out. Khi diễn Ngày xửa ngày xưa, các diễn viên như đang đánh thức đứa trẻ bên trong mình và hiện thực hóa ước mơ của những người lớn".

Về việc từng xuất gia cách đây nhiều năm, Đại Nghĩa lên tiếng: "Tôi khẳng định đó là tâm nguyện tôi ấp ủ từ khi còn nhỏ và là suy nghĩ chín chắn của bản thân tôi, không phải vì bốc đồng hay muốn tạo scandal.

Những niềm tin tâm linh có ý nghĩa rất lớn, giúp tôi cân bằng lại những hoạt động sôi nổi trong giới giải trí. Nó giữ cho cảm xúc của tôi được nhẹ nhàng, quân bình, nếu không sẽ rất dễ bị cuốn theo sự náo nhiệt của showbiz".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt