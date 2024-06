Mượn 8 tuyến đường dân sinh thi công dự án cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi

Vừa qua, tại UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã diễn ra buổi làm việc giữa các sở ban ngành và người dân liên quan đến dự án cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt và đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi.

Buổi làm việc gữa các cơ quan liên quan và huyện Đức Thọ về dự án cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt và đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi.

Ông Lê Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở GTVT chủ trì buổi làm việc với sự tham gia của đại diện các phòng chức năng thuộc Sở Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh; đại diện Ban quản lý dự án 6, QLDA Thăng Long, các nhà thầu, lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ, đại diện Công an huyện Đức Thọ và đại diện các xã và Bí thư, thôn trưởng các thôn bị ảnh hưởng thuộc xã Thanh Bình Thịnh, Yên Hồ, Quang Vĩnh.

Buổi làm việc nhằm kiểm tra, xem xét các kiến nghị, đề xuất về việc quá trình thi công dự án cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt và đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi.

Ông Giáp Văn Bình, đại diện Công ty Cổ phần Phúc Thành Hưng phát biểu.

Dự án cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt và đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đường dân sinh, vệ sinh môi trường… trật tự an toàn giao thông trên địa bàn gồm: Hoàn trả, khơi thông dòng chảy của 3 con sông đắp làm đường công vụ để đảm bảo dòng chảy và tiêu thoát lũ, khơi thông kênh tiêu úng khu vực Hồng Thái do đơn vị bơm cát thi công chảy vào kênh gây lắng đọng; hỗ trợ, đền bù và trả lại mặt bằng cho 82.422 m2 đất sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân, sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường giao thông do đơn vị thi công sử dụng làm đường công vụ.

Các nhà thầu đã có ý kiến giải trình, phương án hỗ trợ, khắc phục, trả lại mặt bằng đối với diện tích đất nông nghiệp, mương thoát nước thủy lợi, các tuyến đường dân sịnh, hệ thống sông ngòi bị cản trở dòng chảy, ảnh hưởng do dự án cao tốc và cam kết hoàn thành toàn bộ các hạng mục, nội dung trước ngày 10/09/2024.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Diệp Xuân Quyền, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ cho biết, lực lượng chức sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi chở quá tải trong, cơi nới thành thùng, chở cao để vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường, không giữ khoảnh cách an toàn (xe chở vật liệu nối đuôi nhau), xe chạy không đúng tuyến đường đã mượn...

Buổi làm việc cũng đã thống nhất nhà thầu VINACONEX đơn vị trúng thầu và sẽ thi công dự án cao tốc tuyến Bãi Vọt – Hàm Nghi sẽ mượn 8 tuyến đường dân sinh mới để sử dụng gồm: Tuyến đường TT16, ĐH50, TX16, TT20, tuyến ngõ xóm Đại Lợi thuộc xã Thanh Bình Thịnh, tuyến đường DH47, tuyến nội đồng thuộc xã Yên Hồ và tuyến đường TX02 thuộc xã Đức Lạng. Lộ trình di chuyển trước mắt của các phương tiện chở đất phục vụ dự án đoạn Bãi Vọt – Hàm nghi như sau:

Tại mỏ đất Đức Lạng 2 (Khu Bắc) – đường đất cấp phối đường loại 6 (0,15km) – QL281 (10,7km) – Ngã ba QL281 và QL15 (0,5km) – Ngã ba Lạc Thiện QL8A (5,1km) – Điểm đổ công trình.

Tại mỏ đất Đức Lạng 2 (Khu Nam) – đường đất cấp phối đường loại 6 (0,2km) – Đường TX02 (0,5km) – QL281 (10,7km) – Ngã ba QL281 và QL15 (0,5km) – Ngã ba Lạc Thiện QL8A (5,1km) – Điểm đổ công trình.

Dư án xây dựng cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh là dự án trọng điểm của Quốc gia. Hiện, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương có liên quan đang tập trung toàn bộ nguồn nhân lực, vật lực…thi công ngày đêm (ba ca, bốn kíp, không có ngày nghỉ, ngày lễ…) nhằm hoàn thành tiến độ đề ra.

