Mưa to lan ra Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và ngập nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, đêm qua 27-9, ở khu vực ven biển và nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Nam Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn gây ngập nhiều nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27-9 đến 3 giờ ngày 28-9 có nơi trên 70 mm như: Phù Liễn (Hải Phòng) 72,4 mm, Vĩnh Quỳnh (Hà Nội) 161,2 mm, Yên Hòa (Hòa Bình) 83,4 mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 169 mm, Lưu Kiền (Nghệ An) 81,8 mm,...

Dự báo, ngày 28-9, khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Nam Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Khu vực Việt Bắc, Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, trong ngày 28-9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã gần bão hòa (trên 95%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương.

Ở trên biển, ngày và đêm 28-9, ở khu vực Giữa Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 28-9, ở vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 2-3,5 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Trung Bộ.

Tại Thanh Hoá, mưa lớn gây ngập 891,6 ha lúa, 520,7 ha hoa màu và cây trồng khác. Tại Nghệ An, mưa lớn gây ngập 1.600 nhà và phải sơ tán 139 người; 830 nhà bị cô lập, 40 điểm đường giao thông, 76 điểm cầu tràn bị ngập.

Tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn gây chia cắt 6 thôn bản ở huyện Minh Hoá, Quảng Ninh; ngập 1 điểm tại Quốc lộ 15 và nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện Minh Hoá bị ngập từ 0,3-0,6 m gây chia cắt cục bộ.

Theo báo cáo của các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, mưa lớn đã khiến 2 nhà bị sập, 125 nhà bị thiệt hại, 7 cầu dân sinh bị hư hỏng; sạt lở đất đá 84 điểm giao thông; 6 cống hư hỏng, cuốn trôi. Về nông nghiệp, có 1.503 ha lúa, 3.050 ha hoa màu và 1.254 ha các loại cây khác bị thiệt hại, 2.388 con gia súc và gia cầm bị chết, 3 lồng cá bị cuốn trôi; 677,5 ha ao hồ bị ngập; 1 tàu cá bị chìm khi đang neo đậu (Quảng Bình)...

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động