Một phụ nữ tử vong do vướng phải dây điện bẫy chuột

Tối 20/4, Công an TP Hải Phòng cho biết vụ việc xảy ra trong khoảng 20h-21h ngày 17/4 tại cánh đồng thuộc thôn Như Lâm, xã Lạc Phượng. Thời điểm này, ông Nguyễn Ngọc Nhất (67 tuổi) sử dụng dây kim loại, bình ắc quy và bộ kích điện để giăng bẫy chuột, phòng việc chuột phá hoại lúa.

Trong lúc đi qua khu vực, bà N.T.T (64 tuổi, cùng thôn) không phát hiện dây điện, vô tình giẫm phải và bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Công an TP Hải Phòng tuyên truyền nhân dân không sử dụng giăng điện bẫy chuột.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Lạc Phượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Cơ quan chức năng bước đầu xác định hành vi giăng điện bẫy chuột của ông Nhất là nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Theo cơ quan điều tra, người sử dụng điện để bẫy chuột có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” hoặc “Vô ý làm chết người”, tùy thuộc vào nhận thức, mục đích và mức độ nguy hiểm của hành vi.

Đây là vụ việc thứ hai xảy ra trong thời gian ngắn. Trước đó, tối 9/4, tại xã Tân Minh, một người dân dùng điện từ ắc quy bẫy chuột ngoài đồng cũng khiến một người khác tử vong do vướng phải dây điện. Trong vụ việc này, cơ quan công an đã khởi tố bị can về tội “Giết người”.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột dưới bất kỳ hình thức nào do tiềm ẩn nguy cơ gây chết người. Thay vào đó, có thể áp dụng các biện pháp an toàn như bẫy cơ học, thuốc diệt chuột theo hướng dẫn hoặc các phương pháp sinh học thân thiện môi trường.

Tác giả: Hùng Minh

Nguồn tin: congly.vn