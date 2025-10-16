Mô tô “khủng” tông vào xe gắn máy ở Hà Nội khiến một nạn nhân đứt lìa chân

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), vào khoảng 21h30 ngày 15/10, tại đường Trịnh Văn Bô (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn đi nhanh đã va chạm với xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha đang chở hai người.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe Honda Wave Alpha bị thương nặng, trong đó có 1 người bị đứt lìa một chân. Người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn bị xây xát. Ngoài ra, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Xe phân khối lớn hư hỏng sau va chạm

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng để cấp cứu các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV