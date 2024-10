Loại quả “chua lè” nghe thôi cũng rùng mình nhưng siêu tốt cho gan bị tổn thương

Gan quan trọng như thế nào với cơ thể

Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa chất béo, duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định, sản xuất enzyme và lưu trữ các vitamin, khoáng chất và glycogen thiết yếu cho cơ thể.

Ở gan có dự trữ một phần chất béo, nếu lượng chất béo ở mức rất nhỏ sẽ không gây ra tác hại nào. Nhưng nếu chất béo chiếm 5-10% trọng lượng của gan, bạn có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Và đây có thể là hậu quả của việc uống rượu thường xuyên.

Gan nhiễm mỡ thường được gọi là "căn bệnh thầm lặng" vì bệnh nhân thường không có triệu chứng gì. Chỉ khi bệnh trở nên trầm trọng hơn mới có thể thấy một số biểu hiện, triệu chứng của bệnh gan nhiễm mỡ như: buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn, khó tập trung.

Những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ có thể có cảm giác đau ở vùng bụng và vùng bụng trên, xuất hiện các vùng da tối màu (thường là trên cánh tay). Đối với những người nghiện rượu, bệnh tình sẽ trở nên xấu đi nếu họ tiếp tục uống rượu. Do đó, khi phát hiện có bệnh, bệnh nhân nên tránh xa rượu để bệnh tình thuyên giảm.

Ngày càng có nhiều người được chẩn đoán ung thư gan. Đặc biệt căn bệnh nguy hiểm này có thể là do biến chứng của bệnh gan nhiễm mỡ. Do đó không nên chủ quan với bệnh gan nhiễm mỡ và cần duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học để đảm bảo sức khỏe.

Có nhiều loại thực phẩm tốt cho gan nhưng ít ai biết quả me cũng có thể hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan về gan rất hiệu quả.

Quả me chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Phần thịt của quả me cũng rất giàu chất polysaccharides như gôm, hemicellulose, pectin, chất nhầy và tannin.

Trong 100g thịt quả me có chứa 5.1g chất xơ. Chất xơ trong loại quả này có tác dụng bảo vệ màng tế bào và niêm mạc đại tràng khỏi sự tấn công của các độc tố trong thực phẩm và các hoạt chất gây ung thư.

Hơn nữa, me cũng rất giàu axit hữu cơ như axit tartaric. Chất này làm me có vị chua và là một chất chống oxy hóa rất mạnh, giúp loại bỏ các gốc tự do có hại ra khỏi cơ thể.

Quả me tốt trong việc chữa lành các tổn thương về gan

Quả me còn là nguồn cung cấp đầy đủ các khoáng chất cho cơ thể như đồng, kali, sắt, selen, kẽm và magie. Loại quả này cũng rất giàu vitamin quan trọng, bao gồm thiamine, axit folic, riboflavin, niacin, vitamin C. Những loại vitamin này chính là chất chống oxy hóa, đồng thời hoạt động như enzyme hỗ trợ sự trao đổi chất trong cơ thể.

Cách sử dụng me cũng rất đơn giản. Lấy hai nắm quả me, bóc vỏ rồi thêm một lít nước, cho vào máy xay. Sau đó uống nước thay cho nước lọc. Có thể cho thêm mật ong vào để tăng thêm hương vị.

Ngoài ra, trà me cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Chỉ rửa sạch 20 quả me rồi cho vào nồi đun trong vòng 15 phút là bạn đã có ngay trà me cho mình rồi.

Lợi ích khác của quả me

Giảm viêm

Quả me có chứa các đặc tính chống viêm và có thể giúp bạn tăng cường bảo vệ xương và khớp, bằng cách ngăn ngừa viêm khớp.

Thanh lọc máu

Quả me chính là một nhà máy lọc máu. Quả me có nhiều khoáng chất thiết yếu, chất xơ và vitamin C, nhờ đó nó có thể thanh lọc máu.

Tốt cho mắt

Quả me chứa nhiều vitamin A, cần thiết cho thị lực và giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa võng mạc. Me cũng chứa mucin, là chất nhầy bảo vệ và nuôi dưỡng giác mạc.

Bảo vệ trái tim

Việc tiêu thụ me giúp giảm các vấn đề liên quan đến tim. Me giải phóng các động mạch khỏi cholesterol, nhờ vào hàm lượng chất xơ cao. Kali trong quả me cũng hoạt động như một thuốc giãn mạch, kiểm soát huyết áp bằng cách giảm căng thẳng cho các động mạch và các mạch máu khác.

Quả me, chứa đầy vitamin C, giúp chống lại các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa các triệu chứng liên quan đến các bệnh tim mạn tính.

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Alpha-amylase là một hợp chất được tìm thấy trong quả me. Nó giúp ngăn chặn sự hấp thụ carbohydrate, từ đó hạn chế lượng đường trong máu.

Giảm cân

Quả me có chứa a xít hydroxycitric, có thể ức chế một loại enzyme có vai trò lưu trữ chất béo trong cơ thể, từ đó giúp giảm cân. Nó cũng giúp ức chế sự thèm ăn vì nó làm tăng chất dẫn truyền thần kinh serotonin.

Ngăn ngừa ung thư

Là một cường quốc của chất chống oxy hóa, me sẽ thúc đẩy các chất chống oxy hóa trong cơ thể, khiến các tế bào ung thư bị loại bỏ.

Chống lão hóa

Góp phần chăm sóc da, giúp giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời và cũng có thể được sử dụng làm chất tẩy tế bào chết. Quả me có chứa Alpha hydroxyl, giúp ngăn ngừa đốm đen và mụn trứng cá.

Đánh bại táo bón

Quả me có thể đánh bại táo bón: Nó rất giàu chất xơ và có thể giúp điều chỉnh nhu động ruột.

