Lễ tang nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành tổ chức với nghi thức cấp Nhà nước

Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng) Đoàn Duy Thành - Ảnh: VCCI

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã có thông cáo về tang lễ nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng) Đoàn Duy Thành.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút ngày 6-2 (tức ngày 19 tháng chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành (tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng, bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng) sinh ngày 15-9-1929; quê quán xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ), nay là xã Lai Khê, TP Hải Phòng. Tham gia cách mạng tháng 7-1945.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 thành viên, do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng ban.

Linh cữu nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức từ 7h đến 9h ngày 12-2 (ngày 25 tháng chạp năm Ất Tỵ). Lễ truy điệu vào lúc 9h cùng ngày.

Lễ hỏa táng vào lúc 12h30 tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng.

Lễ an táng vào lúc 9h45, ngày 13-2 (tức ngày 26 tháng chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ