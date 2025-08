Người phụ nữ dùng nón bảo hiểm đánh công an bị tuyên 1 năm tù

Bị cáo Nhi cho rằng do không kiềm chế được cảm xúc nên “lỡ tay quơ” trúng lực lượng đang làm nhiệm vụ - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 1-8, tại xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), Tòa án nhân dân khu vực 3 - Cà Mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Bùi Hồng Nhi (42 tuổi, ngụ ấp 6B, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội "chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, bà Nhi biết chủ trương thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư ấp 6B, xã Sông Đốc và đã được hỗ trợ bồi thường tái định cư vào năm 2001.

Tuy nhiên do năm 2021, bà Nhi mua đất và cất nhà trong khu hiện nay đang được thi công san nền cho toàn dự án thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư ấp 6B. Quá trình mua bán diễn ra bằng giấy tay, không được chính quyền địa phương cho phép, chưa được cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trước thời điểm thực hiện thi công san lấp mặt bằng khu tái định cư ấp 6B, chính quyền đã đến từng hộ dân để ghi nhận thông tin về đất, về nhà ở cũng như vận động di dời, nhưng không được hỗ trợ bồi thường hay tái định cư nên Nhi bức xúc.

Đến khoảng 7h ngày 31-12-2024, Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND thị trấn Sông Đốc cũ thi công san lấp nền cho dự án, có căng dây bảo vệ vòng ngoài cho xe cơ giới vào thi công. Bà Nhi đi chợ về nhà thì nghe có tiếng cãi vã, ồn ào ở khu vực công trình nên chạy xe máy đến tuyến lộ xi măng dẫn vào khu vực thi công.

Lúc này lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đang mặc trang phục Công an nhân dân, có sử dụng công cụ hỗ trợ, lá chắn, dây giăng, bảng thông báo khu vực đang thi công, được lực lượng công an đứng bảo vệ phía trong, nhiều người đứng bên ngoài la lối lớn tiếng, đòi vào khu vực thi công thì được lực lượng ngăn cản lại.

Cùng lúc này, bà Nhi nhìn thấy mẹ là bà Trần Thị Thoa chen lấn vào khu vực phía trong và bị lực lượng bảo vệ an ninh trật tự khống chế, nên bà xông đến lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Bà Nhi nhìn thấy đại úy Nguyễn Phương Bắc là cán bộ Công an thị trấn Sông Đốc cũ, được phân công nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khu vực, thì dùng tay cầm nón bảo hiểm đánh trúng vào vùng đầu làm ông Bắc bị thương với tỉ lệ thương tật 7%.

Ngay sau đó lực lượng Công an thị trấn Sông Đốc cũ đã khống chế, bắt giữ và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo Nhi cho rằng thấy mẹ bị cáo bị thương nên vì quá bức xúc, không kiềm chế được mới dùng nón bảo hiểm 'quơ' trúng lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng không biết rõ là ai. Bị cáo thấy hành động của mình là sai, ăn năn hối cải và cam kết sẽ không tái phạm.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, tạo dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên bị cáo cũng đã khắc phục hậu quả và có nhân thân tốt nên tuyên phạt bị cáo 1 năm tù giam.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: tuoitre.vn