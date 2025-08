Nam sinh bị "bắt cóc online", yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hà Nội, Công an phường Sơn Tây vừa kịp thời cứu một nam thanh niên khỏi lừa đảo bắt cóc trực tuyến.

Công an phường Sơn Tây kịp thời cứu nam sinh khỏi bẫy lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo đó, vào cuối ngày 30/7, Công an phường Sơn Tây đã nhận được đơn báo của chị T. (SN 1981, trú tại: phường Sơn Tây, TP.Hà Nội) về việc gia đình liên tục nhận các cuộc điện thoại yêu cầu phải chuyển ngay số tiền 100 triệu nếu không con trai là cháu M. (SN 2007) sẽ bị bán sang Trung Quốc

Ngay sau khi nhận được, qua xác minh thông tin, Công an phường Sơn Tây đã nhận thấy đây là thủ đoạn mà gần đây các đối tượng lừa đảo thời gian thường sử dụng để thao túng tâm lý của nạn nhân và gọi điện thông báo gia đình để chuyển tiền "chuộc". Đến khoảng 14h cùng ngày, công an phường đã tìm được cháu M. tại khu vực thành cổ Sơn Tây.

Qua làm việc, cháu M. trình bày bị đối tượng giả danh cơ quan công an thông báo cháu có liên qua đến đường dây ma túy và rửa riền. Đối tượng yêu cầu phải đi ra khỏi nhà, tắt điện thoại, đến những nơi vắng vẻ không ai biết, nếu không sẽ bị bắt vào tù. Đồng thời, các đối tượng liên tục gọi đến số điện thoại của mẹ cháu yêu cầu chuyển tiền thì cháu M. mới được về nhà an toàn. Sau khi được Công an phường Sơn Tây giải thích, cháu M. đã bình tĩnh, hiểu được sự việc.

Thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội bị các đối tượng giả danh công an đe dọa "bắt cóc online", Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.

Nhà trường cũng cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, người trẻ cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn