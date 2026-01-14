Hai thanh niên thương vong khi di chuyển xe máy vào làn ô tô

Khoảng 7h30 ngày 14/1, nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 60C1-781… chở theo một thanh niên khác di chuyển trên quốc lộ 1, trong làn xe ô tô hướng từ Đồng Nai vào TP Hồ Chí Minh.

Nam thanh niên tử vong khi di chuyển xe máy trong làn xe ô tô.

Khi đến khu vực dốc Thiên Thu, phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh, xe máy của 2 thanh niên va chạm với xe đầu kéo đang di chuyển cùng chiều. Hậu quả 2 nạn nhân và xe máy bị xe đầu kéo kéo lê trên đường. Một thanh niên tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được người dân gọi điện cho cấp cứu chuyển vào bệnh viện chữa trị.

Nam thanh niên còn lại bị thương nguy kịch.

Sự cố giao thông khiến đoạn quốc lộ 1 bị ùn ứ.

Vụ TNGT khiến đoạn quốc lộ 1 bị ùn ứ. Được biết tình trạng xe máy di chuyển vào làn xe ô tô tại đoạn quốc lộ 1 khá phổ biến, nhiều vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe có tải trọng lớn xảy ra. Gần đây nhất là vào tháng 10/2025, cũng tại vị trí này, một cô gái 28 tuổi di chuyển trong làn xe ô tô và bị xe đầu kéo cán tử vong.

