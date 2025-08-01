Hà Tĩnh loạn trạm phát sóng không phép

Trạm phát sóng BTS của Công ty CP Tập đoàn Sao Vàng xây dựng trái phép tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh). Ảnh: T.H

Dân lo lắng, chính quyền lúng túng

Cuối năm 2024, người dân thôn Trường An, xã Sơn Ninh (nay là xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ khi thấy một nhóm công nhân đào hố, dựng cột trụ ngay trong khu vườn của gia đình ông Đ.X.P.

Chỉ đến khi tìm hiểu, họ mới biết con trai ông P. đã ký hợp đồng cho doanh nghiệp thuê đất để lắp đặt trạm phát sóng. Lo ngại sóng điện từ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhiều hộ dân quanh khu vực đã phản đối gay gắt. Chính quyền thôn báo cáo lên xã để lập biên bản đình chỉ.

Ông Đào Quốc Lâm - Trưởng thôn Trường An, cho hay: “Đơn vị thi công làm cả ngày lẫn đêm. Ban đầu, họ nói dựng cột chiếu sáng đa năng, nhưng khi dân phát hiện là trạm phát sóng thì hầu hết đều phản đối. Chúng tôi buộc họ phải dừng lại để lấy ý kiến nhân dân. Cuộc họp thôn sau đó, đa số bà con không đồng tình vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng”.

Không chỉ ở vùng nông thôn, ngay tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng (có trụ sở tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng) cũng xây dựng 2 trạm phát sóng BTS. Một trạm tại tổ dân phố Nhật Tân (đã hoàn thiện), trạm khác ở Nam Tiến mới thi công xong phần móng.

Điều đáng nói, cả hai trạm đều không có hồ sơ pháp lý, chưa được cơ quan chức năng cho phép. Doanh nghiệp tự thuê đất của dân để dựng cột phát sóng ngay trong khu dân cư đông đúc.

Trước phản ánh của người dân, UBND TP Hà Tĩnh cũ (nay là phường Thành Sen) đã vào cuộc. Ngày 28/5, chính quyền ban hành Quyết định số 2155/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng số tiền 90 triệu đồng, đồng thời buộc phá dỡ công trình vi phạm trong 10 ngày.

Tuy nhiên, ghi nhận đến giữa tháng 8/2025, trạm phát sóng tại Nhật Tân vẫn tồn tại, chưa bị tháo dỡ. Trong khi đó, trạm tại Nam Tiến đã hoàn thiện phần móng kiên cố, “chình ình” giữa khu dân cư.

Một người dân ở phường Thành Sen bức xúc: “Quyết định xử phạt đã có nhưng công trình sai phạm vẫn tồn tại. Việc khắc phục chưa triệt để khiến chúng tôi không thể không hoài nghi về xử lý vi phạm”.

Không chỉ riêng ở xã Hương Sơn và phường Thành Sen, tình trạng xây trạm phát sóng không phép còn xuất hiện tại nhiều địa bàn khác như: Phường Nam Hồng Lĩnh, phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)… khiến người dân lo lắng, chính quyền lúng túng.

Nguy cơ phá vỡ quy hoạch

Về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng xây dựng các cột BTS trái phép trên địa bàn, ông Hoàng Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, địa phương luôn ủng hộ doanh nghiệp phát triển hạ tầng số.

Tuy nhiên, cả hai vị trí đặt trạm BTS tại Nhật Tân và Nam Tiến đều nằm trong quy hoạch giao thông (đường 18m và 35m) và không thuộc danh mục quy hoạch phát triển, chuyển đổi trạm BTS giai đoạn 2024 - 2030 của TP Hà Tĩnh cũ. Điều đó đồng nghĩa, nếu những trạm này vẫn tồn tại, không chỉ phá vỡ quy hoạch viễn thông, mà còn tạo tiền lệ xấu cho nhiều dự án sau này.

Ông Dương Văn Tuấn - Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh cho biết, việc phát triển hạ tầng số, đặc biệt là trạm BTS 5G, là nhu cầu tất yếu trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Theo đó, tỷ lệ phủ sóng 5G tại Hà Tĩnh đến hết năm 2025 phải đạt 50%. Do đó, nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh như Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Vàng tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở KH&CN Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Việc phát triển hạ tầng số phải đảm bảo quy hoạch và quy định của địa phương. Doanh nghiệp muốn triển khai cột BTS thì phải làm việc với cơ quan chức năng, tránh chồng chéo, phá vỡ mỹ quan đô thị. Khi hoàn tất thủ tục cấp phép, xử phạt, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ”.

Thực tế, trạm BTS tại Nhật Tân và Nam Tiến vẫn “tồn tại” nhiều tháng sau khi có quyết định tháo dỡ là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu kiên quyết của chính quyền cơ sở.

“Quản lý hệ thống trạm BTS phải theo đúng quy hoạch, có giấy phép và sự đồng thuận của nhân dân. Doanh nghiệp vi phạm phải xử lý nghiêm, tuyệt đối không để tình trạng tùy tiện, hợp thức hóa sau khi xây dựng”, ông Dương Văn Tuấn cho biết.

