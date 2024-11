Giá vàng nhẫn trơn rớt xuống 79 triệu đồng/lượng

Sáng 13-11, Công ty vàng SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 80,5 triệu đồng/lượng, bán ra 84 triệu đồng/lượng, giảm thêm 100.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước. Giá vàng miếng giảm ngày thứ 3 liên tiếp, mất tổng cộng gần 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại rớt mạnh hơn. Công ty vàng SJC giao dịch giá vàng nhẫn trơn mua vào 79,5 triệu đồng/lượng, bán ra 82,2 triệu đồng/lượng, giảm thêm 800.000 đồng mỗi lượng. Trong vòng 3 ngày nay, giá vàng nhẫn mất tới 2,7 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn có sự cách biệt đáng kể trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Công ty PNJ niêm yết giá vàng nhẫn mua vào 80,8 triệu đồng/lượng, bán ra 82,4 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI bán ra vàng nhẫn trơn 83,2 triệu đồng/lượng trong khi Công ty Bảo Tín Minh Châu bán ra 83,12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC tiếp tục đi xuống

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao từ 3-3,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng lần đầu rớt khỏi mốc 80 triệu đồng/lượng trong 3 tháng qua. Với mức chênh lệch này khiến những người có ý định lướt sóng vàng đều bỏ cuộc.

Giá vàng trong nước giảm liên tiếp do ảnh hưởng từ đà rớt mạnh của thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay có thời điểm rớt sâu khỏi mốc 2.600 USD/ounce, về sát 2.590 USD/ounce. Đến 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 2.610 USD/ounce, tăng trở lại so với mức đáy của phiên nhưng vẫn giảm khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước.

Trong 3 ngày qua, giá vàng thế giới "bốc hơi" tổng cộng 60 USD/ounce (tương đương mức giảm khoảng 1,8 triệu đồng/lượng).

Theo giới phân tích, giá vàng chịu áp lực đi xuống khi chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế duy trì đà tăng mạnh mẽ, hiện được giao dịch ở mức 105,86 điểm; lãi suất trái phiếu Mỹ tăng lên mức cao 4,5%.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết chỉ còn 80,1 triệu đồng/lượng.

Tác giả: Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động