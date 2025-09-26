Gần 165.000 bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2025

Ban tổ chức trao bằng khen của UBND tỉnh cho 3 học sinh đạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Chiều 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An tổ chức từ năm 2019 đến năm 2025, thu hút hơn 800.000 bài dự thi vòng sơ loại, qua đó lựa chọn gần 8.000 bài dự thi cấp tỉnh.

Riêng năm 2025, sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút gần 165.000 bài dự thi vòng sơ loại cấp cơ sở; hơn 2.000 bài được lựa chọn vào sơ khảo cấp tỉnh; 6 bài đạt giải cao gửi vòng chung kết toàn quốc.

Các đại biểu, giáo viên, học sinh tham dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các bài dự thi đều đúng chủ đề, thực hiện tốt yêu cầu và hướng dẫn cuộc thi. Những cuốn sách được giới thiệu thường gần gũi, sách mới xuất bản, có ý nghĩa và tính giáo dục cao. Nhân vật truyền cảm hứng là những nhân vật lịch sử, văn hóa, chính trị… của đất nước và thế giới.

Điểm ấn tượng của cuộc thi năm nay là một số bài dự thi, các em đã lựa chọn cuốn sách viết về nhân vật mà chính ngôi trường mình đang học mang tên. Nội dung bài dự thi xúc động, tôn vinh nhân vật, tôn vinh mái trường thân yêu của mình.

Ban tổ chức trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - đạt giải Nhất tập thể cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc. Ảnh: Hồ Lài

Các bài dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo, mang đậm dấu ấn cá nhân và truyền cảm hứng mạnh mẽ về vai trò của việc đọc sách trong phát triển bản thân, học tập và cống hiến cho xã hội. Chất lượng của bài thi không chỉ thể hiện tài năng, sự cố gắng của học sinh, mà còn thể hiện sự quan tâm, chung sức của gia đình và nhà trường.

Ban tổ chức trao giải Nhì tập thể cho Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (phường Thành Vinh) và Trường THCS Hưng Dũng (phường Trường Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An khẳng định cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc ngày càng thu hút được sự quan tâm của học sinh trên toàn tỉnh. Đây một sân chơi ý nghĩa, góp phần bồi dưỡng kỹ năng viết, tư duy phản biện, khả năng trình bày cảm xúc cũng như nuôi dưỡng tình yêu sách cho học sinh. Đại sứ Văn hóa đọc đã trở thành thương hiệu của ngành Thư viện nói riêng và lĩnh vực văn hóa nói chung.

Để cuộc thi ngày càng lan tỏa, đại diện Ban tổ chức mong muốn, các Đại sứ Văn hóa đọc tiếp tục giữ thói quen đọc sách, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách tới bạn bè và cộng đồng. Đặc biệt là thực hiện các kế hoạch, sáng kiến về phát triển văn hóa đọc tới các bạn vùng núi, vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho học sinh đạt giải Nhì cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc tỉnh Nghệ An năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 3 giải tập thể gồm: giải Nhất thuộc về Trường THPT chuyên Phan Bội Châu – được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen; 2 giải Nhì thuộc về Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THCS Hưng Dũng – được Ban tổ chức tặng giấy khen.

Ban tổ chức cũng trao 84 giải cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại cuộc thi, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 15 giải Khuyến khích, 50 giải Chuyên đề.

Trong đó, 3 giải Nhất được UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen gồm em Nguyễn Vân Chi, học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn; em Lê Nguyễn Linh Nhi, học sinh lớp 8H, Trường THCS Trung Đô, phường Trường Vinh; em Trịnh Ngọc Linh, Học sinh lớp 11C9, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, phường Trường Vinh.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn