Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XVI Nâng cao chất lượng đại diện, gắn kết thực tiễn

Hội tụ chiều sâu kinh nghiệm và thực tiễn sinh động

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI không chỉ là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ mà còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, xác lập nền tảng vận hành của Nhà nước và Quốc hội trong cả giai đoạn 2026 - 2031. Ngay từ những ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy và các quyết sách định hướng cho nhiệm kỳ... Trong bối cảnh đó, mỗi đại biểu không chỉ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri mà còn trực tiếp tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặt trong tổng thể ấy, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Khóa XVI cho thấy chiều sâu và tính bổ trợ trong cơ cấu nhân sự. 16 đại biểu trúng cử quy tụ những cán bộ giữ trọng trách ở Trung ương và địa phương, các đại biểu chuyên trách giàu kinh nghiệm nghị trường, cùng đại diện từ nhiều lĩnh vực như: Quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tư pháp, y tế, khoa học xã hội và giáo dục...

Cơ cấu của Đoàn không chỉ thể hiện sự đa dạng về lĩnh vực mà còn phản ánh tính kế thừa từ nhiệm kỳ trước, với sự tiếp nối của đội ngũ đại biểu có kinh nghiệm và sự bổ sung của những nhân tố mới gắn với thực tiễn... Đó là nền tảng để Đoàn bảo đảm tính ổn định trong hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng tham gia nghị trường trong nhiệm kỳ mới.

Nổi bật trong cơ cấu của Đoàn là sự tham gia của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận. Đây là những nhân sự có vị trí, vai trò quan trọng, vừa có tầm nhìn lý luận, vừa có kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với đó, chất lượng tham gia nghị trường của Đoàn được bảo đảm bởi đội ngũ đại biểu chuyên trách am hiểu sâu công tác lập pháp và giám sát, tiêu biểu gồm các đại biểu: Thái Thị An Chung, Hoàng Minh Hiếu, Phạm Phú Bình, Trần Nhật Minh. Đây là lực lượng nòng cốt, trực tiếp tham gia nghiên cứu hồ sơ, thẩm tra, góp ý dự thảo luật; đồng thời chuẩn bị nội dung, tổng hợp kiến nghị và kết nối thông tin giữa cử tri với Quốc hội.

Bổ sung cho trục chuyên môn là các đại biểu đến từ nhiều lĩnh vực thực tiễn, trong đó có: Trung tướng Trần Đức Thuận; Thiếu tướng Ngô Nam Cường; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội; Thiếu tướng Lương Đình Hưng; cùng các đại biểu: Hoàng Thị Thu Trang, Lê Thị Hoài Chung, Phan Anh Sơn, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Tú...Sự kết hợp giữa các đại biểu có kinh nghiệm nghị trường và các đại biểu gắn bó với thực tiễn quản lý, điều hành đã tạo nên cơ cấu đa ngành, phản ánh tương đối toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đặt trong đặc thù của Nghệ An - địa phương có diện tích rộng, dân số đông, địa bàn đa dạng, sự kết hợp này cho thấy tính hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu tham gia các vấn đề vĩ mô, vừa gắn với thực tiễn cơ sở.

Lan tỏa tiếng nói từ cơ sở đến diễn đàn Quốc hội

Hiệu quả hoạt động của một Đoàn ĐBQH không chỉ dựa vào năng lực chuyên môn, mà còn phụ thuộc vào khả năng gắn kết chặt chẽ với đời sống thực tiễn. Nếu kinh nghiệm và trình độ là nền tảng, thì sự gắn bó với thực tiễn chính là yếu tố quyết định giúp tiếng nói nghị trường đi vào cuộc sống.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XVI thể hiện điểm nhấn này qua sự tham gia của đại biểu Lo Thị Bảo Vy – đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI và là người đầu tiên của dân tộc Ơ Đu tham gia Quốc hội. Sự hiện diện của đại biểu không chỉ hoàn thiện cơ cấu đại diện mà còn mở ra khả năng chuyển tải trực tiếp tiếng nói từ vùng sâu, vùng xa và các cộng đồng dân cư ít người.

Từ trải nghiệm thực tiễn, đại biểu được kỳ vọng mang tới nghị trường những vấn đề cụ thể của vùng khó khăn, như: Điều kiện học tập, hạ tầng giáo dục, đời sống giáo viên, cơ hội phát triển của học sinh... Đây là những thực tế mà số liệu hành chính khó phản ánh đầy đủ. Việc chuyển tải những vấn đề này vào nghị trường sẽ góp phần làm sâu sắc thêm thảo luận chính sách, tăng tính xác thực và khả năng đi vào cuộc sống của các quyết sách.

Cơ cấu của Đoàn, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm nghị trường và sự tham gia của các đại biểu từ cơ sở, tạo điều kiện để tiếng nói từ vùng sâu, vùng xa được phản ánh trực tiếp, sinh động hơn... Theo dõi kỳ họp qua sóng phát thanh, truyền hình, cử tri xứ Nghệ đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào 16 đại biểu của tỉnh. Cử tri Hoàng Thị Thủy (xã Bích Hào) cho rằng: Các đại biểu cần quan tâm nhiều hơn đến khu vực nông thôn, miền núi, từ hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục đến việc làm cho thanh niên.

Ở khu vực miền núi, cử tri Nguyễn Bá Dần (xã Anh Sơn) mong các đại biểu quan tâm đến những khó khăn cụ thể của cơ sở, nhất là về giao thông, y tế, giáo dục và sinh kế cho người dân... Còn cử tri Trần Nam Trung (Cửa Lò) thì bày tỏ kỳ vọng các ĐBQH tỉnh Nghệ An sẽ phát huy bản lĩnh, trí tuệ, nâng cao chất lượng hoạt động nghị trường, góp phần đưa các quyết sách vào cuộc sống.

Những mong mỏi đó chính là thước đo trực tiếp đối với hiệu quả hoạt động của mỗi đại biểu... Bởi, một nhiệm kỳ không chỉ được đánh giá qua số lượng dự án luật, nghị quyết được ban hành mà còn ở mức độ các quyết sách đi vào cuộc sống, giải quyết trúng những vấn đề mà cử tri và xã hội quan tâm.

Hành động quyết liệt vì niềm tin của Nhân dân

Từ những yêu cầu thực tiễn đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An ngày càng rõ ràng, cụ thể. Bước vào nhiệm kỳ mới, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An mang theo tâm thế đại diện cho kỳ vọng của một vùng đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học... Yêu cầu đặt ra ngay từ điểm khởi đầu là chuyển hóa niềm tin của cử tri thành những đóng góp thực chất trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Về định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, yêu cầu mỗi đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi. Hoạt động chất vấn cần đi thẳng vào các vấn đề trọng tâm, những nội dung cử tri quan tâm, qua đó góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, công tác TXCT sẽ tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, hiệu quả; phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương trong giải quyết kiến nghị. Việc tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tải ý kiến cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền cần được thực hiện kịp thời.

Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu. Mang theo hào khí của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng, mỗi đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An khóa XVI là cầu nối chuyển tải ý chí, nguyện vọng của Nhân dân xứ Nghệ đến nghị trường Quốc hội... Chặng đường phía trước đặt ra những thách thức mới, đồng thời mở ra cơ hội để Đoàn phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm; chuyển hóa niềm tin của cử tri thành những kết quả cụ thể, thực chất, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Tác giả: Diệp Anh

Nguồn tin: daibieunhandan.vn