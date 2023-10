Điểm cầu Thanh Hóa "nổ tung" khi nhà vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2023 được xướng lên

Xuất sắc vượt qua 3 "nhà leo núi" trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 diễn ra sáng 8-10, Lê Xuân Mạnh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã mang vinh quang về cho Thanh Hóa sau bao nhiêu năm chờ đợi.

Giây phút vỡ òa trong niền vui sướng tại điểm cầu Thanh Hóa khi Lê Xuân Mạnh được xướng tên

Tại Quảng Trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), nơi diễn ra điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Thanh Hóa đã có hàng vạn người (trong đó có hơn 8.000 học sinh Trường THPT Hàm Rồng và các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa) tới cổ vũ, theo dõi Lê Xuân Mạnh thi đấu chung kết.

Cả điểm cầu Thanh Hóa đã "nổ tung", vỡ òa trong niềm vui sướng khi Lê Xuân Mạnh được MC dẫn chương trình xướng tên sau câu trả lời cuối cùng của em Nguyễn Trọng Thành tại phần thi Về đích.

Như vậy, sau 23 mùa thi Đường lên đỉnh Olympia, Thanh Hóa có 8 thí sinh tham gia tại 7 trận Chung kết thì Lê Xuân Mạnh là người đầu tiên giành được ngôi vị cao nhất.

Hình ảnh biển người tại điểm cầu Thanh Hóa theo dõi, cổ vũ Lê Xuân Mạnh "leo núi" sáng nay 8-10:

Biển người tới theo dõi, cổ vũ Lê Xuân Mạnh thi đấu tại điểm cầu Thanh Hóa

Các em học sinh phấn khích theo dõi Lê Xuân Mạnh "leo núi"

Với số điểm đạt được là 220, Lê Xuân Mạnh đã vượt qua 3 thí sinh khác là Nguyễn Trọng Thành, Nguyễn Việt Thành và Nguyễn Minh Triết để trở thành Quán quân "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23

Cầu trường tại Thanh Hóa "nổ tung" khi cái tên Lê Xuân Mạnh được xướng lên

Các em học sinh, thầy cô giáo vỡ òa trong giấy phút Lê Xuân Mạnh trở thành nhà vô địch

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động