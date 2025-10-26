Đi bán cá, người phụ nữ ngã xuống vực giữa mưa gió mà không ai biết

Ngày 26-10, UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bà P.T.T.S (55 tuổi, ngụ khối phố Hòa Hạ, phường Quảng Phú) đi xe máy đến chợ Tam Kỳ (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) để bán cá, cua… Khi gần đến cầu Kỳ Phú 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm bà S. mất tay lái, lao xe xuống vực, lúc đó không ai phát hiện.

Bà S. bị ngã xuống vực cùng xe máy, dẫn đến tử vong

Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người dân gần đó nhìn thấy nên trình báo lực lượng chức năng. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã đến hiện trường thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân tự gây tai nạn dẫn đến tử vong. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

