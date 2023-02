Để chậm tiến độ, Tập đoàn Miền Trung và Vinaconex bị Bộ GTVT yêu cầu xử lý

Trong thông báo mới đây gửi Ban quản lý dự án 2 về tiến độ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Bộ GTVT đánh giá một số gói thầu, hạng mục công trình thuộc dự án thành phần Quốc lộ 45 – Nghi Sơn chưa đáp ứng kế hoạch đề ra.

Bộ GTVT chỉ đích danh gói thầu XL3 do Liên danh Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Tổng Vinaconex thi công đang chậm so với kế hoạch. "Nhà thầu vẫn chưa thực sự quyết liệt trong công tác triển khai thi công", thông báo nhận định.

Dự án thành phần đoạn QL45 - Nghi Sơn dài 43,28km, có tổng mức đầu tư 5.534,472 tỷ đồng đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hoá, được khởi công vào tháng 7/2021, kế hoạch hoàn thành tháng 8/2023. Theo đánh giá, đường găng tiến độ của Dự án này là 13,6 km nền đất yếu, dự kiến đến hết tháng 4/2023 mới bắt đầu dỡ tải. Như vậy, nếu dự án không được triển khai thi công đồng bộ, quyết liệt dự án lại sẽ rất khó hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Trong khi đó, thời gian để hoàn thành dự án ngắn, chỉ còn khoảng 6 tháng, nên Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 2 thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư; quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu cập nhật lại tiến độ và kế hoạch triển khai chi tiết, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành các gói thầu thuộc dự án đúng theo hợp đồng.

Bộ GTVT đề ra nhiệm vụ cụ thể của Ban Quản lý dự án 2 gồm tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện hàng tuần đối với từng gói thầu, từng mũi thi công; đồng thời, tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực tài chính, khả năng hoàn thành khối lượng công việc còn lại của từng nhà thầu chính, nhà thầu phụ tại từng gói thầu theo tiến độ dự án, đặc biệt là những nhà thầu không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư và các chỉ đạo của Bộ GTVT.

Trên cơ sở đó, Ban quản lý dự án 2 xem xét, xử lý ngay đối với các nhà thầu chậm tiến độ (thay thế nhà thầu, điều chuyển khối lượng,...) theo quy định của Hợp đồng.

Ban quản lý dự án 2, các nhà thầu chính và các nhà thầu đứng đầu liên danh phải chịu trách nhiệm về tiến độ hoàn thành các gói thầu và tiến độ hoàn thành dự án.

Trước đó, tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Mai Sơn - QL45, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long điều chuyển khối lượng công việc của của Tập đoàn xây dựng miền Trung cho Vinaconex trực tiếp thi công. Nguyên nhân do Gói thầu xây lắp XL-14 phần nền đường do Tập đoàn xây dựng Miền Trung đảm nhận thi công chưa đạt tiến độ do năng lực tài chính của nhà thầu.

