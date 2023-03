Hậu quả vụ tai nạn khiến chị H và hai con Hoàng Văn B (học lớp 4), Hoàng Kim O (lớp 2), cùng trú xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân nguy kịch. Camera của nhà dân bên đường quay lại giây phút xảy ra vụ tai nạn đau lòng cho thấy lái xe điều khiển xe tải tông 4 mẹ con đi xe máy từ phía sau. Lái xe điều khiển xe tải trong vụ tai nạn là Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang bị tạm giữ.

