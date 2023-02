Dấu ấn thiếu tướng Đinh Văn Nơi khi làm Giám đốc Công an Quảng Ninh

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (SN 1976) có trình độ Tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Ông Đinh Văn Nơi được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1/9/2022. Trước đó, ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang và đã để nhiều dấu ấn khi đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng giang hồ cộm cán. Điển hình là vụ buôn lậu 51kg vàng từ Campuchia về An Giang; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại TP Long Xuyên...