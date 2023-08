Đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi

Các cơ quan chức năng tổ chức tìm thi thể các nạn nhân.

Như Báo CAND đã đưa tin, tại bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, mẹ con chị H.T.P (SN 1970) và con trai là T.V.B (SN 2013) trên đường đi đào sắn về qua suối Lừm, do nước lũ chảy xiết khiến 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi vào ngày 13/8.

Ngay khi nhận được thông tin, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên đã phối hợp với các xã dọc sông: Song Pe, Tạ Khoa, Mường Khoa, Chim Vàn, Chiềng Sại huy động lực lượng tìm kiếm trên sông, hồ thuộc địa bàn quản lý; kịp thời thông báo các chủ phương tiện giao thông vận tải thủy và các tàu cá của nhân dân đang hoạt động trên sông Đà phối hợp tìm kiếm mẹ con chị P.

Lãnh đạo huyện Bắc Yên và Công an huyện thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Huyện Bắc Yên đã thành lập đoàn công tác thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn và phòng chống bão lũ tại xã Pắc Ngà; huy động 20 thuyền, 350 người tham gia tìm kiếm. Công an huyện Bắc Yên đã huy động 20 CBCS Công an huyện và Công an xã cùng tham gia tìm kiếm. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa bàn xảy ra mưa to trong những ngày qua.

Đến 17h ngày 15/8, các lực lượng đã tìm thấy thi thể cháu B (SN2013), trong sáng nay đã tìm thấy thi thể chị P (SN1970). Như vậy, đến sáng nay (16/8) đã tìm thấy thi thể cả 2 nạn nhân.

Tác giả: C.Thiên

Nguồn tin: cand.com.vn