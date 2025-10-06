Đã tìm thấy hơn 250 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Như đã thông tin, vào chiều 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đã bỏ trốn khỏi cơ sở.

Ngay lập tức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Công an các xã, phường, các đơn vị chức năng liên quan quyết liệt, nhanh chóng truy tìm các học viên, đưa trở lại cơ sở.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường và Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo công tác truy tìm, đưa học viên trở lại cơ sở cai nghiện. (Ảnh: T. An)

Công tác truy tìm các học viên diễn ra xuyên đêm 5/10 và đang được tiếp tục triển khai. Đại tá Nguyễn Nhật Trường và Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các mũi truy tìm, đưa học viên trở lại cơ sở cai nghiện. Tính đến sáng 6/10, đã tìm thấy trên 250 học viên trong tổng số hơn 300 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Công an tỉnh An Giang đã có chỉ đạo đến Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng Công an 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy tìm các đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Công tác truy tìm các học viên cai nghiện bỏ trốn diễn ra xuyên đêm 5/10. (Ảnh: T. An)

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng Công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy tìm số đối tượng là học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy. Trường hợp phát hiện số đối tượng nghi vấn, phải tập trung kiểm tra, làm rõ nhân thân, lai lịch để có biện pháp xử lý theo quy định.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an 102 xã, phường, đặc khu tập trung kiểm danh, kiểm diện số đối tượng đã được lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 để kịp thời phát hiện, truy tìm khi số đối tượng này trốn về địa phương.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang, Trại Tam giam số 1, Trại Tạm giam số 2 chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và Công an cấp xã liên quan tăng cường công tác tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bảo vệ chặt chẽ, an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ.

Các học viên được đưa về cơ sở cai nghiện. (Ảnh: T. An)

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương phát động kêu gọi, tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin khi phát hiện các học viên cai nghiện bỏ trốn đến cơ quan Công an gần nhất; người thân các học viên phải tích cực vận động, đưa học viên quay lại cơ sở cai nghiện.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân