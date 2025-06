Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ hợp nhất sớm hơn dự kiến

Thông tin tại Hội nghị cho biết, ngày 25/6 tới, Đà Nẵng sẽ đón cán bộ từ Quảng Nam ra làm việc, phấn đấu thành phố mới sẽ hoạt động trong thời điểm sớm nhất.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng có tờ trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng một số nội dung về xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố mới, nhiệm kỳ 2025-2030, như chủ đề đại hội; kết cấu, bố cục của báo cáo chính trị; một số nội dung chủ yếu của dự thảo báo cáo chính trị; về mục tiêu tổng quát đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045; hệ thống chỉ tiêu; nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030; nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030; tiến độ xây dựng văn kiện.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Theo dự thảo Văn kiện, thành phố Đà Nẵng mới tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; chính quyền số, đô thị thông minh, nền hành chính hiện đại; Phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành phố thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát huy tốt các nguồn lực đầu tư, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới; Giữ vững quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới, biển đảo... Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng thành phố Đà Nẵng mới trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu kết luận Hội nghị.

Cũng theo dự thảo văn kiện, định hướng không gian phát triển của TP. Đà Nẵng sẽ theo 2 vùng (vùng Đông và vùng Tây). Đặc biệt, tập trung đầu tư phát triển 6 lĩnh vực mũi nhọn gắn với các động lực tăng trưởng gồm, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, du lịch biển gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới, quốc gia; Phát triển logistics với hệ thống cảng hàng không, cảng biển, khu kinh tế, cửa khẩu quốc tế; hình thành, phát triển Khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số (hàng không, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo); công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, sản phẩm cơ khí, điện, điện từ; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp và các khu công nghiệp chế biến sâu ngành dược liệu; khai thác thủy hải sản, phát triển một số trung tâm nghề cá hiện đại gắn với ngư trường Hoàng Sa và bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo.

Quang cảnh Hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam giao trách nhiệm cho Tổ giúp việc, Tổ biên tập tổng hợp đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện dự thảo để chuẩn bị cho việc góp ý lần thứ 3. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo lấy ý kiến chuyên gia, hưu trí cao cấp; phân công các đồng chí trong Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam để chủ trì lấy ý kiến cán bộ hưu trí cấp cao hai địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ hai địa phương, các đồng chí cấp ủy viên tập trung cao độ để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam phối hợp chỉ đạo, hoàn thiện đề án quản lý sử dụng tài sản, tài chính, bố trí điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức trước ngày 25/6 tới.

Cùng với đó, tập trung cho công tác đại hội cấp cơ sở trước ngày 15/7. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng phấn đấu đăng ký với Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 vào đầu tháng 9/2025.

Trước đó, tại buổi làm việc với Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị thời điểm hợp nhất hai địa phương có thể sớm hơn so với kế hoạch để đảm bảo thời gian và chất lượng Đại hội Đảng các cấp.

“Để thực hiện thuận lợi và đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ của Đại hội cấp cơ sở, chúng ta phải đẩy sớm thời điểm thực hiện việc hợp nhất cấp tỉnh. Nếu để hợp nhất cấp tỉnh từ ngày 15/8 đến ngày 15/9 thì chỉ có tổ chức đại hội rồi mới kịp cho Đại hội của Đảng bộ cấp tỉnh. Thế nên nếu được thì đẩy sớm thời điểm hợp nhất. Bởi vì khi hợp nhất các cơ quan, sở, ngành mới vào với nhau, chúng ta mới ngồi được nhau để tổ chức Đại hội”, ông Nguyễn Văn Quảng nêu ý kiến.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn