Cứu nạn người bị rớt xuống giếng sâu hơn 20 mét

Lúc 17h40 ngày 4/9, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Bình Phước tiếp nhận tin báo có người bị rớt xuống giếng khô sâu hơn 20 mét, tại ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai, cách nơi đơn vị đóng quân khoảng 20km. Nạn nhân là ông Bùi Văn Viện, SN 1965, trú ấp Đồng Tiến 6, xã Đồng Tâm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã xuất 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Giếng sâu, nơi nạn nhân bị rớt xuống và được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa lên mặt đất.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã có mặt tại hiện trường lúc 18 giờ 10 phút và nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Nhận định nạn nhân còn sống nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã khoanh vùng làm việc, thả bình oxy để hỗ trợ hô hấp nạn nhân dưới giếng, đồng thời phân công cán bộ cùng các trang thiết bị để xuống giếng đưa nạn nhân lên khu vực an toàn. Nạn nhân được đưa lên khỏi giếng lúc 18 giờ 15 phút và được sơ cấp cứu rồi nhanh chóng cùng người nhà đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất.

Theo thông tin từ người nhà, nạn nhân trong tình trạng say xỉn, ngồi cạnh giếng, bất ngờ bị rớt xuống giếng, rất may được Công an cứu kịp thời.

Tác giả: Văn Tuyên - Bảo Giang

Nguồn tin: cand.com.vn