Công an tặng quà, nấu cơm mời hàng trăm người hoàn lương

Đổi gạo để thu lại hơn 600 khẩu súng, vật liệu nổ Cũng theo thượng tá Hòa, tại buổi nấu cơm, tặng dê giống cho các hộ gia đình, Công an huyện Ea H'leo tiếp tục lồng ghép chương trình đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ. Công an huyện đã tặng 200 suất quà gồm gạo, mắm, muối, dầu ăn và thu hồi 35 khẩu súng các loại. "Chương trình đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ từ khi phát động (ngày 7-7) đến nay đã thu về 600 khẩu súng, vật liệu nổ. Ngoài chương trình của huyện, công an các xã cũng đang xây dựng thêm nhiều mô hình để thu hồi súng hiệu quả hơn" - ông Hòa thông tin. Liên quan đến vụ tấn công trụ sở UBND hai xã ở Cư Kuin (Đắk Lắk) sáng 11-6, Công an huyện Ea H'leo cũng đã vận động được một nghi can trực tiếp tham gia vụ khủng bố này ra đầu thú.