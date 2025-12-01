Công an bắt giam và khám xét nhà Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trả lời các cơ quan báo chí. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến vụ việc máy bị hỏng nhưng vẫn kê khai tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Các quyết định tố tụng được VKSND tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977, Trưởng Khoa Ngoại Thận - Tiết Niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974, Trưởng Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức của bệnh viện) về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 28/3/2024 đến ngày 15/5/2024 và từ ngày 28/5/2024 đến ngày 31/12/2024, tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, máy tán sỏi laser bị hỏng, nhưng các bị can trên vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi trái quy trình.

Công an ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án, đã thực hiện các kỹ thuật bằng máy laser. Trong đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33 triệu đồng.

20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm y tế, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của của các bị can gây thiệt hại quỹ bảo hiểm y tế hơn 273 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Trước đó, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan.

Trước đó, như Báo GD&TĐ thông tin, từ 11/2023, máy tán sỏi bằng laser duy nhất của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) được xác định bị hỏng. Tuy nhiên, vẫn phát sinh 480 ca tán sỏi bằng laser, trong đó 255 ca được xác định kê khống vào hồ sơ nhưng không thực hiện dịch vụ kỹ thuật tán sỏi. Sự việc bị phanh phui gây nhiều bức xúc, đặt ra vấn đề về y đức, trách nhiệm và sự minh bạch trong quản lý của bệnh viện.

