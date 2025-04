Công an 13 tỉnh, thành tham gia hội thi thể thao chữa cháy và cứu nạn tại Nghệ An

Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng thi thứ 2 - Khu vực 3 là hoạt động thuộc khuôn khổ Chương trình Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX năm 2025 của Bộ Công an; có sự tham gia của 13 đội thi đến từ công an các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Toàn cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Quang An

Đến với hội thi, 13 đội tuyển sẽ tranh tài các nội dung thi lý thuyết và thực hành như: Chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; bơi cứu nạn cứu hộ; chạy 4x100m tiếp sức chữa cháy và cứu hộ.

Tại hội thi diễn ra trong sáng 4/4, các đội đã thực hành nội dung thi: chạy 4x100m tiếp sức chữa cháy và cứu hộ với tinh thần quyết tâm cao, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Hai nội dung thi “chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn” và “bơi cứu hộ cứu nạn” đã được hoàn thành trước đó.

Các đội thi với tinh thần quyết tâm cao. Ảnh: Quang An

Nội dung thi Bơi cứu nạn cứu hộ: Công an tỉnh Thanh Hóa đạt giải Nhất, công an tỉnh Quảng Nam đạt giải Nhì và Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Ba.

Kết quả chung cuộc, đối với nội dung thi Chỉ huy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn: Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất, Công an tỉnh Thanh Hóa đạt giải Nhì và công an tỉnh Ninh Thuận đạt giải Ba.

Nội dung thi 4x100 mét tiếp sức chữa cháy và cứu hộ: Công an tỉnh Nghệ An đạt giải Nhất; Công an tỉnh Quảng Ngãi đạt giải Nhì và Công an tỉnh Thanh Hóa đạt giải 3.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các đội thi. Ảnh: Quang An

Ban tổ chức cũng đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Nghệ An, giải Nhì toàn đoàn cho Công an tỉnh Thanh Hóa và giải Ba toàn đoàn Công an tỉnh Bình Định, đây sẽ là 3 đội thi đại diện cho khu vực 3 tham dự vòng Chung kết được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: vov.vn