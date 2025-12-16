Cô dâu xinh đẹp nhất tháng 12 gọi tên người đẹp Nguyễn Ngọc Nữ

Loạt hình ảnh trong ngày trọng đại của Ngọc Nữ mới đây nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa bởi vẻ đẹp rạng rỡ, ngọt ngào nhưng vẫn sang trọng, đúng chuẩn một nàng dâu trong mơ.
Xuất hiện trong không gian lễ cưới được trang hoàng lộng lẫy với hoa trắng và ánh đèn ấm áp, Nguyễn Ngọc Nữ khoác lên mình váy cưới phom dáng công chúa với phần thân trên ôm sát, tôn vòng eo thon gọn, kết hợp chân váy xòe bồng bề thế. Chất liệu lụa – satin cao cấp cùng những chi tiết thêu đính tinh xảo giúp tổng thể bộ váy vừa thanh lịch vừa mang hơi thở cổ tích.
Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là nhan sắc trong veo, rạng rỡ của cô dâu. Lối trang điểm nhẹ nhàng với tông hồng đào làm nổi bật làn da mịn màng, đôi má ửng hồng và nụ cười tươi tắn.
Kiểu tóc búi gọn cùng khăn voan dài càng tôn lên đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao và ánh mắt long lanh hạnh phúc.
Ở mọi góc máy, Nguyễn Ngọc Nữ đều toát lên khí chất dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút.
Nhiều khán giả nhận xét, khoảnh khắc cô dâu mỉm cười giữa lễ đường hoa trắng khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh “nàng thơ” bước ra từ truyện cổ tích, xứng đáng với danh xưng cô dâu nổi bật nhất tháng 12.
Nguyễn Ngọc Nữ sinh năm 1994, quê Nghệ An. Cô bắt đầu được chú ý vào năm 2017 khi tham gia làm PG tại cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc.
Sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cân đối cùng thần thái tự tin, Ngọc Nữ nhanh chóng lọt vào mắt xanh của giới chuyên môn và khán giả.
Cũng trong năm 2017, Ngọc Nữ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và xuất sắc giành giải phụ “Người đẹp Ảnh”. Danh hiệu này được xem là minh chứng rõ nét cho lợi thế hình ảnh, khả năng tạo dáng và sức hút trước ống kính của người đẹp xứ Nghệ.
Sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Nguyễn Ngọc Nữ từng đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2018. Tuy nhiên, cô quyết định rút lui để tập trung cho những kế hoạch cá nhân. Thay vì tiếp tục theo đuổi con đường thi sắc đẹp, người đẹp lựa chọn phát triển sự nghiệp theo hướng người mẫu, kinh doanh và tham gia các sự kiện.
Tác giả: Thiên Anh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn