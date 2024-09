Clip: Xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội sau khi đổ xăng

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra ở Jalore, bang Rajasthan, Ấn Độ vào ngày 30/8 và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy đi vào trạm xăng để đổ nhiên liệu. Sau khi nhân viên đổ xăng xong, một ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ chiếc xe máy.

Chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy khi vừa đổ xăng.

Những người chứng kiến hoảng sợ bỏ chạy trong khi một nhân viên nhanh chóng lấy bình chữa cháy để dập lửa. Các nhân viên khác cũng chạy tới hỗ trợ ngay sau đó. Cuối cùng, mọi người đã kiểm soát được ngọn lửa trong vòng 20 giây.

Nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng các nhà chức trách khuyên rằng nên tắt động cơ khi đổ xăng. Việc vận hành động cơ có thể kéo dài quá trình đốt cháy trong các bộ phận, tạo ra tia lửa liên tục có thể làm bùng phát ngọn lửa.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn