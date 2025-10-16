Chồng “biểu diễn” xe môtô, vợ đăng TikTok cổ vũ

Qua công tác rà soát trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok có tên “Triệu Nhỏ”, ID “voquoctrieu2009” đăng tải một video ghi lại cảnh điều khiển xe môtô chạy bằng một bánh và một video khác có nội dung nhiều thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Xác minh từ hình ảnh, nội dung, CSGT xác định chủ tài khoản TikTok là V.Q.T (SN 2006, thường trú tại Cà Mau), sinh sống và làm nghề sửa xe tại tiệm “Triệu Nhỏ” tổ 4, khu phố Uyên Hưng 8, phường Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh.

CSGT Đội 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh lập biên bản, xử phạt V.Q.T.

Ngay sau đó, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường Tân Uyên mời V.Q.T về trụ sở để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại đây, V.Q.T thừa nhận lúc 22h40 ngày 30/9, V.Q.T sử dụng xe môtô BKS 61K1-253.13 của L.H.M.P điều khiển chạy bằng một bánh từ hướng giao lộ ĐT746 – Phan Đình Phùng về tiệm sửa xe trên đường Phan Đình Phùng, khu phố Uyên Hưng 8, phường Tân Uyên và được vợ của V.Q.T quay lại đăng tải trên tài khoản TikTok “Triệu Nhỏ”.

Đội CSGT số 1 đã lập biên bản V.Q.T xử phạt 3.000.000 đồng, tịch thu xe môtô 61K-253.13 về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh và không có giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt chủ xe L.H.M.P 9.000.000 đồng về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tác giả: Phan Linh

Nguồn tin: cand.com.vn