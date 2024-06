Cho nước "xưa rồi" luộc sắn cho thêm thứ này, đảm bảo sắn thơm bùi không lo bị say

100g củ sắn luộc có chứa 112 calo. Sắn cũng cung cấp nhiều carb, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Cụ thể, 100g sắn có 27g carb, 1g chất xơ, chất đạm, chất béo, đường, natri, thiamine, phốt pho, canxi, riboflavin. Củ sắn luộc cũng chứa một lượng nhỏ vi chất sắt, vitamin C và niacin. Một lưu ý nhỏ là 100g sắn có 112 calo - khá cao so với các loại rau củ khác. Ví dụ, 100g khoai lang chỉ cung cấp 76 calo, 100g củ cải chỉ cung cấp 44 calo. Theo đó, nếu tiêu thụ thực phẩm có hàm lượng calo cao thường xuyên thì có thể dẫn tới tăng cân và béo phì. Do đó, cần tiêu thụ sắn với khẩu phần hợp lý. 1 khẩu phần thích hợp là khoảng 73 - 113g sắn.