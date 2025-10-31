Cho con trai mượn xe máy "đi học", bố bị CSGT xử phạt

Hình ảnh L.Q.L "bốc đầu" xe máy.

Trước đó vào tối 29/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi “bốc đầu” (đi bằng một bánh) trên đường Xuân Tảo, TP Hà Nội. Người dân chứng kiến sự việc đều bày tỏ bức xúc về hành vi coi thường luật giao thông của nam thanh niên cùng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hai bố con L.Q.L. tại cơ quan Công an.

Tiếp nhận thông tin trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ đạo đơn vị địa bàn (Đội CSGT số 6) khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính nam thanh niên "bốc đầu" xe máy được làm rõ là L.Q.L (SN 2009, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội).

Ngày 30/10, Đội CSGT số 6 đã mời L.Q.L. cùng bố của nam thanh niên này (chủ phương tiện) đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, L. khai nhận vào sáng 29/10 đã mượn bố xe máy BKS: 29AD-176.XX với lý do đi học nhưng không đội mũ bảo hiểm theo quy định và thực hiện bằng một bánh trên đường Xuân Tảo với mục đích "thể hiện trình độ".

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” với mức phạt 9 triệu đồng.

Đối với L.Q.L, do thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi, cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trường Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn