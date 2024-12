Cháy quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, 11 người c.h.ế.t

Một đoạn đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngay kề hiện trường vụ cháy bị phong tỏa lúc rạng sáng 19-12 - Ảnh: NGỌC NGUYỄN

Khuya 18-12, trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần công viên Hòa Bình (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xảy ra vụ cháy quán cà phê.

Điểm cháy là ngôi nhà cao tầng, treo biển hiệu cơ sở kinh doanh "Hát cho nhau nghe".

Tại thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, ngôi nhà đang có nhiều người bên trong.

Nhận tin báo cháy, Công an quận Bắc Từ Liêm và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Hà Nội đã huy động người, phương tiện tiếp cận hiện trường dập lửa và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều xe cứu thương cũng đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận khu vực cháy để cứu người - Ảnh: NGỌC NGUYỄN

Cảnh sát đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường đám cháy - Ảnh: NGỌC NGUYỄN

Đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường vụ cháy - Ảnh: NGỌC NGUYỄN

Người bị nạn được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy - Ảnh: NGỌC NGUYỄN

Một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết bước đầu cơ quan điều tra nhận định do mâu thuẫn, một người đã ném chất cháy, gây ra vụ hỏa hoạn. Hiện người này được cho là đã ra công an đầu thú.

Đoạn video trích xuất từ camera nhà dân về người tình nghi ném chất cháy, gây ra vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy quán cà phê "Hát cho nhau nghe" ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Những gì còn lại sau vụ cháy quán cà phê "Hát cho nhau nghe" ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội đêm 18, rạng sáng 19-12 - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Tại thời điểm 0h ngày 19-12, đã có nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi ngôi nhà và được xe cứu thương đưa đến các bệnh viện. Các lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Nhà chức trách cho hay đang thống kê thiệt hại của vụ cháy này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an TP Hà Nội, đã có mặt ở hiện trường vụ cháy - Ảnh: NGUYỄN THÀNH Rạng sáng 19-12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an TP Hà Nội, đã có mặt ở hiện trường vụ cháy. Ông Trung cho hay sẽ sớm công bố nguyên nhân ban đầu của vụ cháy. Theo nguồn tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), bước đầu cơ quan chức năng xác định có 11 người chết trong vụ cháy. Hiện các nạn nhân trong vụ cháy đã được đưa về Bệnh viện 198.

