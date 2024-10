Cháy quán bar ở tầng hầm Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng

Khói bao phủ phía đường Phan Châu Trinh - Ảnh: Đoàn Cường

Khoảng hơn 9h, ngày 11-10, một vụ cháy quán bar xảy ra tại khu vực tầng hầm của Nhà hát Trưng Vương (quận Hải Châu). Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường để chữa cháy, xử lý khói. Your browser does not support the video tag.

Cháy quán bar ở tầng hầm, khói cuồn cuộn bao trùm nhà hát tại Đà Nẵng - Video: Đoàn Cường - Thanh Nguyên

Một số người dân cho biết vào thời điểm trên họ thấy khói bốc lên mù mịt bao phủ xung quanh Nhà hát Trưng Vương, đặc biệt là phía đường Phan Châu Trinh.

Cháy quán bar ở tầng hầm của Nhà hát Trưng Vương - Ảnh: Đoàn Cường

Theo đại diện cơ sở bar này, vào sáng cùng ngày có một nhóm thợ đến sửa chữa, trong quá trình hàn xì thì xảy ra cháy. Quán bar đã dừng hoạt động từ nhiều tháng qua.

Còn lãnh đạo Nhà hát Trưng Vương cho biết đang xử lý vụ việc nên chưa thể trả lời.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) nói đám cháy đã được dập tắt và hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý.

Khói bao phủ phía mặt tiền Nhà hát Trưng Vương - Ảnh: Thanh Nguyên

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có mặt tại hiện trường - Ảnh: Đoàn Cường

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ