Cháy nhà buổi tối ở Gò Vấp, cháu bé 8 tuổi tử vong

Khuya 19-2, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người chết ở đường Lê Đức Thọ.

Trước đó, gần 19 giờ, đám cháy bùng lên tại một căn nhà một trệt, một lầu ở hẻm đường Lê Đức Thọ, phường 15.

Một số người dân thấy cháy vội đến dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Gò Vấp điều động xe và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Sau khi phá cửa vào bên trong, cảnh sát phát hiện một bé trai 8 tuổi đã tử vong.

