Cạnh tranh giá với chợ truyền thống, công ty con của Masan thu ngàn tỉ từ bán thịt heo

Trong khi đó, doanh thu thuần của Masan Consumer (MCH) ghi nhận mức tăng trưởng 4,7% lên 12.940 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình (HPC) ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 21,3%, 7,8% và 52,1% trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ. Phúc Long Heritage (PLH) gắn với chuỗi cà phê - trà Phúc Long ghi nhận doanh thu giảm 4,6% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023, với việc mở cửa hàng mới chậm hơn trong bối cảnh ngành bán lẻ F&B gặp khó khăn. Riêng doanh thu Masan High-Tech Materials (MHT) giảm 9,9% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 do nhu cầu các sản phẩm của công ty giảm trên toàn cầu. Ngoài ra, Techcombank (TCB), công ty liên kết của Masan, đã đóng góp 1.853 tỉ đồng vào EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao) trong nửa đầu năm 2023, giảm 23,4% so với cùng kỳ.