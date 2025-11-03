Bỏ trốn sau khi bóp cổ người yêu đến chết, rồi ra công an đầu thú

Công an phường Long Phú, tỉnh An Giang bàn giao nghi phạm giết người yêu cho Công an tỉnh Tây Ninh - Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Ngày 2-11, Công an phường Long Phú, tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã bàn giao nghi phạm Đỗ Bảo Anh (tên thường gọi Giá, 26 tuổi, ngụ khóm Long Hưng, phường Long Phú, tỉnh An Giang) ra đầu thú cho Công an tỉnh Tây Ninh do có liên quan đến vụ giết người xảy ra ngày 30-10 trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Bảo Anh khai nhận khoảng 23h đêm 30-10 cùng người yêu (L.T.K.N., 27 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) thuê nhà trọ tại Tây Ninh (khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trước đây) thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau.

Trong lúc tức giận, Bảo Anh dùng tay bóp cổ người yêu. Hơn 5 phút sau buông ra, nghi phạm phát hiện N. đã tắt thở nhưng vẫn tiếp tục nằm ngủ tại phòng trọ.

Khoảng 5h30 sáng 31-10, Bảo Anh ra ngoài bắt xe taxi về tỉnh An Giang, để xác bị hại lại nhà trọ.

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, nghi phạm đến Công an phường Long Phú đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Long Phú đã bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ tài liệu có liên quan cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo quy định.

Tác giả: HOÀNG ĐÔ - BỬU ĐẤU

Nguồn tin: tuoitre.vn