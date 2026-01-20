Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 138 ngày 19-1 kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Ban Chỉ đạo).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ảnh: NLĐO

Quyết định nêu rõ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo là Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm: ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết số 98) và Nghị quyết số 260/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 (Nghị quyết số 260)

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về triển khai Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260.

Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260, các nhiệm vụ khác có liên quan tại 2 nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các bất cập phát sinh trong thực tiễn.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao động