Ban đêm bật điều hòa bao nhiêu độ là tiết kiệm điện nhất? Dùng hơn 10 năm giờ tôi mới biết

Những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao làm hóa đơn tiền điện tăng phi mã khiến bạn bị “đau ví”. Chính vì vậy, sử dụng điều hòa sao cho tiết kiệm điện nhất là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.

Ban đêm bật điều hòa bao nhiêu độ là tiết kiệm điện nhất?

Nhiều người cho rằng, nhiệt độ điều hòa để càng cao càng tiết kiệm điện, vì vậy không ít người thường bật điều hòa ở mức 29 – 30 độ vào ban đêm. Tuy nhiên, quan niệm này là chưa đúng.

Thực ra bật điều hòa nhiệt độ 28 độ, 29 độ hay 30 độ có tiết kiệm điện không còn tùy thuộc vào nhiệt độ trong phòng so với nhiệt độ ngoài trời mà ta sẽ có câu trả lời khác nhau.

Các chuyên gia cho rằng, điều hòa làm mát hiệu quả nhất khi nhiệt độ dàn nóng dưới 48 độ C và nhiệt độ phòng từ 19 độ C trở lên. Mức tiết kiệm điện nhất là khi nhiệt độ trong phòng chỉ chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài từ 6 đến 10 độ C.

Ví dụ khi nhiệt độ bên ngoài ở mức 40 độ C, bạn bật điều hòa với nhiệt độ 30 độ C sẽ giúp tiết kiệm điện mà vẫn đủ độ mát. Nếu đặt mức nhiệt 25 độ C thì điều hòa sẽ phải hoạt động hết công suất, chắc chắn sẽ tốn điện hơn.

Nếu như nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 30 – 35 độ, bạn nên bật điều hòa với nhiệt độ dao động từ 26 – 28 độ để tiết kiệm điện. Nếu để điều hòa ở 30 độ, cục nóng sẽ đóng ngắt liên tục và mỗi khi khởi động cục nóng sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khá lớn, gây tốn điện.

Ngoài ra vào ban đêm, bạn nên sử dụng chế độ Sleep (chế độ ngủ đêm) để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm điện. Sở dĩ như vậy vì khi cài đặt chế độ này, sau khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng, nhiệt độ sẽ tự động tăng lên 1 độ C, sau đó tiếp tục tăng lên đến 2 độ C thì sẽ duy trì ở mức nhiệt độ đó.

Tức nếu trước khi đi ngủ bạn để 26 độ C, thì nửa tiếng hoặc một tiếng sau, điều hòa sẽ tăng lên 27 độ. Và khoảng 2 tiếng nữa sẽ tiếp tục tăng lên 2 độ, giúp cân bằng với nhiệt độ bên ngoài, nhờ đó bạn sẽ không bị rét lúc nửa đêm (do nhiệt độ về đêm thường giảm xuống), giúp bạn ngủ ngon và sâu hơn, đồng thời giúp tiết kiệm điện năng đáng kể.

Một số mẹo giúp tiết kiệm điện khi bật điều hòa

- Chọn điều hòa inverter nếu thường xuyên sử dụng điều hòa, đồng thời công suất cần phải phù hợp với diện tích phòng. Công suất quá lớn sẽ gây lãng phí và công suất quá nhỏ thì không đảm bảo khả năng làm lạnh.

- Lắp đặt cục nóng điều hòa ở vị trí thoát mát, vì nhiệt độ cao sẽ làm tăng dòng điện của máy nén.

- Không bật điều hòa liên tục 24/24, nếu không dễ khiến tuổi thọ điều hòa bị giảm, đồng thời tăng nguy cơ chập điện, cháy nổ.

- Dùng quạt cùng với điều hòa sẽ giúp tiết kiệm điện năng đáng kể.

- Không bật tắt điều hòa liên tục.

- Hạn chế mở cửa phòng để làm giảm khả năng trao đổi nhiệt giữa phòng và môi trường bên ngoài

- Vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa định kỳ thường xuyên, khuyến cáo nên 6 tháng làm 1 lần.

- Tắt điều hòa trước khi ra ngoài 30 phút để tận dụng tối đa khí lạnh còn lại trong phòng.

- Không nên để nhiệt độ dưới 20 độ C, sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn giữa bên trong và bên ngoài phòng sẽ gây hại cho sức khỏe, đồng thời gây tốn điện năng.

Tác giả: CẨM TÚ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn