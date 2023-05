Vừa bật quạt vừa bật điều hòa có tốn điện không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Vậy việc sử dụng điều hòa cùng quạt song song nhau có khiến hóa đơn tiền điện nhà bạn tăng lên?

Vừa bật quạt vừa bật điều hòa có tốn điện không?

Điều hòa nhiệt độ giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết nóng bức. Có nhiều cách khác để tối đa hóa không khí lạnh từ máy điều hòa toả ra khắp căn phòng, một trong số đó là sử dụng quạt.

Một chiếc quạt kết hợp cùng với máy điều hòa sẽ làm cho căn phòng trở nên dễ chịu nhanh hơn và cũng giúp giảm hóa đơn tiền điện của bạn.

Vừa bật quạt vừa bật điều hòa có tốn điện không là băn khoăn của nhiều người

Lợi ích của việc bật thêm quạt khi mở điều hòa

Điều hòa có nhiệm vụ hút không khí trong phòng và đưa chúng vào hệ thống lọc lạnh để làm mát và khử bụi bẩn trong không khí. Nhưng phải mất một thời gian để luồng không khí lạnh này lan tỏa đều khắp căn phòng. Vì vậy, phải bật điều hòa ở nhiệt độ thấp khoảng 23 - 24 độ C và sẽ mất nhiều thời gian để làm lạnh cả căn phòng vì sự lưu thông không khí không được tốt. Điều này đồng nghĩa với việc điện năng sẽ tiêu thụ nhiều hơn và điều hòa phải hoạt động tích cực hơn.

Thêm một số vấn đề khác như gây khô da, mất cân bằng nhiệt độ cơ thể có thể dẫn đến hiệu ứng đau đầu, chóng mặt hay bị viêm họng, sốc nhiệt (nếu thường xuyên phải di chuyển ra khỏi phòng). Nhưng khi sử dụng thêm quạt (quạt trần hay cả quạt phun sương), luồng gió từ quạt sẽ giúp quá trình lưu thông không khí được đẩy nhanh và đồng đều.

Khi sử dụng điều hòa kết hợp với quạt, có thể để chế độ cài đặt nhiệt độ điều hoà là 27 - 28 độ C cũng đủ để làm dễ chịu. Còn nếu như không sử dụng quạt thì với mức nhiệt nói trên sẽ không đủ làm mát một cách thoải mái nhất, điều đó đòi hỏi chúng ta sẽ phải hạ nhiệt độ làm mát xuống sâu hơn như 19 - 21 độ C, do đó sẽ tốn điện hơn nhiều lần so với việc dùng quạt.

Ngoài ra, quạt còn giúp đẩy mùi không khí mà nhiều người cảm thấy khó chịu từ máy điều hòa. Vậy nên, sử dụng kết hợp một chiếc quạt sẽ giúp giải quyết vấn đề này dễ dàng mà lại cho cảm giác mát lạnh, dễ chịu.

Tuy nhiên để đạt hiệu quả tốt nhất hãy nhớ làm sạch quạt của bạn thường xuyên. Bạn có thể không nhận thấy bụi bẩn tích tụ khi quạt đang di chuyển nhưng khi tắt, bạn sẽ giật mình vì chúng bám trên khắp cánh quạt.

Tác giả: THANH THANH (Tổng hợp)