Ba cha con thương vong khi ô tô va chạm xe máy

Tối 10-5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực ngã tư Hàng Da (thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi), khiến 1 trẻ em tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Theo đó, khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, anh L.Q.A. (30 tuổi, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) lái ô tô chạy theo hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực ngã tư Hàng Da, xe ô tô xảy ra va chạm với xe máy do anh N.A. (36 tuổi, trú thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong) cầm lái, chạy cùng chiều.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy có chở theo 2 con của anh N.A. là bé N.B.K. (11 tuổi) và bé N.P.K. (6 tuổi). Cả 3 người trên xe máy đều không đội mũ bảo hiểm.

Cú va chạm mạnh khiến bé N.P.K. tử vong tại chỗ. Anh N.A. và bé N.B.K. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, bé N.B.K. bị chấn thương sọ não nặng, đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người lao động