Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão, hướng về Vịnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h ngày 2/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc và 113,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Hệ thống này đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, đến 7h ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, tiến đến vùng biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), tại vị trí khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc và 110,9 độ Kinh Đông. Trong quá trình di chuyển, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8-9, giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức cấp 3, áp dụng đối với khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).



Đến 7h ngày 4/7, bão dự kiến tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h, đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc và 108,7 độ Kinh Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được duy trì đối với vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Từ 48-72 giờ tiếp theo, bão được dự báo chuyển hướng Bắc Tây Bắc, di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu dần.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) hiện có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh. Từ chiều 2/7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11-12; sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các phương tiện cần thường xuyên cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV