5 món ăn sáng đốt mỡ bụng nhanh nhiều chị em Việt chê không ăn, đến khi biết lại tiếc vì toàn ăn bún phở

Nếu bạn đang muốn giảm vòng eo hoặc giảm mỡ thừa trên cơ thể thì việc lựa chọn những thực phẩm lành mạnh để ăn vào đầu ngày là rất quan trọng. Chỉ cần ăn đúng loại, bạn sẽ có được một bữa sáng tốt cho sức khỏe, no bụng mà lại đẩy nhanh quá trình giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Lisa Young của Eat this, Not that đã gợi ý một số thói quen ăn sáng tốt nhất để giúp các chị em có thể giảm được mỡ bụng cứng đầu.

1. Thêm thực phẩm giàu protein trong bữa sáng

Một bữa sáng giàu protein là điều quan trọng nhất khi bạn đang cố gắng giảm mỡ bụng. Một nghiên cứu năm 2015 tiết lộ rằng những người tham gia thưởng thức bữa sáng với trứng giàu protein sẽ giảm cân nhiều hơn và no hơn so với những người tham gia ăn bánh mì.

Chuyên gia Young giải thích: “Trứng là một món ăn sáng tuyệt vời để kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn. Chúng rất giàu protein (và chứa tất cả các axit amin thiết yếu), cung cấp nhiều loại chất dinh dưỡng. Trứng cũng có thể giúp kiểm soát lượng ăn do hàm lượng protein cao, khiến bạn no lâu".

Vì vậy, cho dù bạn chuẩn bị một bữa sáng ngon miệng tới mấy cũng nhất định đừng quên bổ sung thực phẩm giàu protein.

2. Dùng bột yến mạch với hoa quả

Yến mạch là một nguồn chất xơ hòa tan tốt, được cho là làm chậm quá trình tiêu hóa. Một cách tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng là kết hợp bột yến mạch với một số loại quả mọng. Quả mọng chứa chất xơ và chất xơ có liên quan đến việc kiểm soát cân nặng.

Tập thói quen ăn sáng bằng cách ăn một bát yến mạch, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ chất xơ và protein lành mạnh, giúp bạn no lâu hơn.

3. Bổ sung chất xơ bằng trái cây tươi

Nhiều người Việt không có thói quen ăn trái cây vào bữa sáng mà chỉ dùng làm món tráng miệng sau bữa chính như bữa trưa hoặc tối và đôi khi có thể cứu đói cho bữa chiều. Nhưng bạn có biết ăn trái cây vào bữa sáng lại rất tốt khi bạn muốn giảm mỡ bụng.

Trái cây có vị ngọt tự nhiên, nhiều chất dinh dưỡng ấn tượng, màu sắc đẹp mắt và tất nhiên là hương vị thơm ngon. Trái cây cũng chứa nhiều chất xơ, có thể giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể và cuối cùng đạt được cân nặng lý tưởng.

Có rất nhiều nghiên cứu liên kết trái cây với tác dụng chống béo phì. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Tim mạch Đại học Michigan (Mỹ) cho thấy việc tiêu thụ quả việt quất có thể giúp bạn thu nhỏ vòng eo. Vì vậy, hãy cân nhắc thêm một số loại trái cây tươi như chuối, bơ, mâm xôi, việt quất, lê hoặc bưởi vào bữa sáng hàng ngày.

4. Hạn chế ngũ cốc tinh chế và tập trung vào ngũ cốc nguyên hạt

Chuyên gia Young gợi ý bạn nên bỏ những loại bánh mì từ ngũ cốc tinh chế và thay thế bằng một loại bánh mì nguyên hạt lành mạnh hơn.

Chuyên gia Young cho biết: “Bánh mì nguyên hạt có nhiều chất xơ, có liên quan đến việc giảm cân. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt thay vì ngũ cốc tinh chế có thể giúp giảm nguy cơ béo phì".

Ngoài ra, nếu ăn kèm với bơ hạt sẽ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe; đó là một nguồn tuyệt vời của chất béo lành mạnh, protein và chất xơ. Và như đã đề cập ở trên, protein và chất xơ giúp kiểm soát cân nặng và giúp bạn no lâu sau khi ăn sáng xong.

5. Thêm một ít hạt lanh và hạt chia

Tương tự như trái cây, các loại hạt vốn không phải thứ mà nhiều người Việt dùng vào bữa sáng. Nhưng nếu đang muốn bớt đi mỡ trên cơ thể, bạn đừng bỏ qua những thứ nhỏ bé như hạt lanh và hạt chia. Thêm một nắm nhỏ các loại hạt này vào cốc sinh tố hay món yến mạch mỗi sáng bạn sử dụng sẽ rất có lợi.

Bạn có thể sẽ không nhận ra nhưng chúng giúp ích rất nhiều trong việc giảm béo. Chuyên gia Young giải thích: “Hạt lanh và hạt chia có chứa axit béo omega-3, có khả năng hỗ trợ giảm cân. Hạt lanh cũng chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, cả hai đều rất cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Chất xơ không hòa tan trong hạt lanh giúp giảm táo bón và thúc đẩy nhu động ruột khỏe mạnh".

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn