3 thứ nhất định 1 người vợ khôn ngoan sẽ giấu kín, không bao giờ công khai nếu muốn chồng tôn trọng

Nhiều người phụ nữ khi bước vào hôn nhân thường có tâm niệm: "Đã là vợ chồng thì phải thành thật 100%, không nên có bí mật". Thế nhưng, sự thật phũ phàng là: Sự thấu hiểu quá mức đôi khi lại là mồ chôn của sự tôn trọng.

Đàn ông có bản năng của một kẻ săn bắn. Khi họ đã biết hết đường đi nước bước, hiểu thấu mọi ngóc ngách trong tâm hồn và tài sản của bạn, họ sẽ ngừng khám phá và bắt đầu nảy sinh tâm lý chủ quan. Để giữ vững vị thế và sự tự chủ, đây là 3 thứ bạn nên "giữ cho riêng mình":

1. "Số dư" thực sự trong tài khoản riêng

Đừng nhầm lẫn giữa việc đóng góp tài chính gia đình và việc công khai toàn bộ tài sản cá nhân.

Tại sao phải giấu? Khi chồng biết bạn có một khoản dự phòng lớn, anh ta có thể nảy sinh tâm lý ỷ lại, bớt nỗ lực kiếm tiền, hoặc tệ hơn là tính toán chi li hơn với các khoản chi chung.

Giá trị của việc giữ kín: Khoản tiền này không phải để "phòng hờ ly hôn", mà là để bạn có tiếng nói. Khi bạn có tiền, phong thái của bạn tự khắc sẽ tự tin hơn. Sự tự tin đó khiến đàn ông nể phục. Hãy nhớ: "Tiền trong túi mình là tự do của mình".

2. Chi tiết về những tổn thương hoặc "vết đen" trong quá khứ

Nhiều chị em khi yêu thường dốc hết bầu tâm sự về việc mình từng bị người cũ đối xử tệ bạc ra sao, hay gia đình mình từng khốn khó thế nào.

Sự thật phũ phàng: Lúc mặn nồng, đó là sự đồng cảm. Nhưng lúc "cơm không lành, canh không ngọt", những thông tin này chính là vũ khí để đối phương làm tổn thương bạn. Họ sẽ cho rằng bạn "dễ dãi", "không có giá trị" hoặc "đã quen với việc bị đối xử tệ".

Giữ kín để làm gì? Hãy để quá khứ ngủ yên. Hãy để anh ấy nhìn thấy bạn ở phiên bản hoàn hảo và tự trọng của hiện tại. Bạn không cần sự thương hại, bạn cần sự ngưỡng mộ.

3. Những lời nhận xét tiêu cực của gia đình bạn về anh ấy

Có thể mẹ đẻ bạn từng phàn nàn anh ấy lười, hay chị gái bạn chê anh ấy chưa tinh tế. Đừng bao giờ dại dột đem những lời đó kể lại với chồng.

Hậu quả: Đàn ông có cái tôi rất lớn. Một khi biết gia đình vợ có định kiến, anh ấy sẽ nảy sinh tâm lý phòng thủ, xa cách hoặc thậm chí là thù ghét người thân của bạn. Mối quan hệ giữa chồng và nhà ngoại sẽ rạn nứt không thể cứu vãn.

Cách xử lý khôn ngoan: Hãy là "bộ lọc" thông tin. Chỉ truyền đạt những lời khen ngợi và góp ý nhẹ nhàng. Việc giữ kín những lời chê bai giúp chồng bạn cảm thấy được tôn trọng trong gia đình vợ, từ đó anh ấy sẽ đối xử tốt với bạn và gia đình bạn hơn.

Lời kết: Giấu kín không phải là lừa dối, mà là thiết lập ranh giới. Một người phụ nữ có nội tâm sâu sắc, có thế giới riêng và có những bí mật nhỏ luôn mang lại sức hút khó cưỡng. Đừng phơi bày tất cả nếu bạn không muốn trở thành một cuốn sách cũ đã đọc xong và bị xếp vào góc kệ.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới