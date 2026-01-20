2 thanh niên c.ư.ớ.p ngân hàng tại Gia Lai lấy đi 1,8 tỉ đồng

Hai nghi phạm hốt nhiều cọc tiền mặt từ quầy giao dịch, bỏ vào ba lô chuẩn bị sẵn rồi tẩu thoát - Ảnh: Camera an ninh

Tối 19-1, Công an tỉnh Gia Lai có thông tin ban đầu về vụ cướp tài sản xảy ra tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank - chi nhánh Gia Lai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, vụ cướp xảy ra vào khoảng 16h ngày 19-1, tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Gia Lai, địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú.

Thời điểm trên, có hai nam giới mặc trang phục áo khoác của hãng xe công nghệ, đội mũ bảo hiểm màu xanh cùng hãng, nghi vấn sử dụng xe máy nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen.

Cả hai mang theo một túi xách màu xanh dạng ba lô cóc, đến dừng xe trước phòng giao dịch Trà Bá.

Hai người này đi vào trong khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng, trên tay đều cầm vật màu đen có hình dạng giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch.

Sau khi các nhân viên bỏ chạy, cả hai vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỉ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét nóng các nghi phạm, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến các nghi phạm nêu trên kịp thời thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Như tin Tuổi Trẻ Online đã đưa, chiều 19-1, có hai thanh niên bất ngờ xông vào phòng giao dịch ngân hàng nêu trên dùng vật giống súng đe dọa, cướp đi nhiều cọc tiền mặt rồi lên xe bỏ trốn. May mắn không có ai bị thương vong trong vụ cướp táo tợn tại phòng giao dịch này.

Tác giả: Tấn Lực

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ