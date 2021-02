Yên Thành sắp đón thêm dự án nhà máy may 53 tỷ đồng

Theo quyết định được phê duyệt, quy mô đầu tư dự án bao gồm: Nhà xưởng may với công suất 850.000 sản phẩm/năm, nhà xưởng sơ chế và hoàn thiện, nhà điều hành, trưng bày sản phẩm, nhà kho vải và phụ liệu, nhà ăn, nghỉ ca nhân viên, nhà y tế, nhà bảo vệ, nhà để xe, vác công trình phụ trợ khác, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị.

Tổng vốn đầu tư dự án gần 53 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 9.980 m2. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty cổ phần may mặc Thành Công, có địa chỉ tại xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, do ông Nguyễn Bá Dũng làm người đại diện pháp luật..

Nhà máy may An Hưng với quy mô gần 10 nghìn công nhân, cách vị trí quy hoạch Nhà máy may Liên Thành khoảng 1km đang tiến hành chạy thử để đưa vào vận hành. Ảnh: CTV

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Yên Thành bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn, giám sát nhà đầu tư thực hiện các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường... theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại Quyết định 318, UBND tỉnh Ngệ An yêu cầu Công ty CP may mặc Thành Công Nghệ An phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Yên Thành để hoàn thành hồ sơ, thủ tục có liên quan (đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, PCCC,...) trước khi khởi công xây dựng theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường đối với dự án nêu trên theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải phát sinh đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải ra môi trường ngoài.

Ngoài ra, Công ty CP may mặc Thành Công phải thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, thực hiện sửa chữa, xây dựng hệ thống tưới tiêu, thoát nước để khắc phục, hoàn trả các công trình giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp của các thửa xung quanh khu đất thực hiện dự án; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2020; căn cứ ý kiến các sở, ngành, địa phương liên quan để triển khai thực hiện dự án đúng yêu cầu, đúng quy định.

Trước đó, cũng tại huyện Yên Thành, cách vị trí quy hoạch nhà máy may Liên Thành khoảng 1km, một nhà máy may với tổng vốn đầu tư lên đến 600 tỷ đồng, quy mô gần 10 nghìn công nhân, do Công ty CP An Hưng làm chủ đầu tư đã được xây dựng và bắt đầu đưa vào vận hành.

Tác giả: Khánh Ngân

Nguồn tin: nhadautu.vn